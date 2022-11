Messi iguala Maradona e se torna o 2º maior artilheiro da Argentina em Copas do Mundo

Publicidade

O gol de Lionel Messi na partida entre Argentina e México manteve os ‘hermanos’ vivos na Copa do Mundo de 2022. Além de fazer com que sua nação respirasse aliviado, o camisa 10 do time albiceleste também quebrou dois grandes recordes na história dos Mundiais.

Leia também Neymar mostra pé inchado após dois dias da lesão no tornozelo direito sofrida em jogo com a Sérvia

O chute de fora da área foi o oitavo gol de Messi em uma Copa do Mundo, o que o tornou o segundo maior artilheiro da história da Argentina no torneio. O recorde é compartilhado com Diego Maradona e Guillermo Stábile, ambos com 8 gols.

O primeiro lugar da artilharia, no entanto, ainda é do atacante Gabriel Batistuta, que foi as redes em 10 oportunidades ao longo de 12 partidas do torneio.

Lionel Messi e Julian Alvarez celebram o segundo gol argentino na partida entre Argentina e México. Foto: Ariel Schalit/AP

O atacante do PSG também igualou outra marca de Maradona, a de jogador sul-americano que mais atuou em partidas dos Mundiais. Ao todo, tanto Diego quanto Lionel entraram em campo 21 vezes pela Argentina.

Com a titularidade certa de Messi na próxima partida argentina contra a Polônia, é uma questão de tempo até o camisa 10 se tornar o atleta sul-americano que mais disputou jogos de Copa do Mundo.

Continua após a publicidade

O dia também foi marcado por outros recordes. Kylian Mbappé anotou dois tentos na partida entre França e Dinamarca e se tornou o segundo maior artilheiro da história da seleção francesa em Mundiais, ficando atrás apenas de Just Fontaine.

Confira a lista dos maiores artilheiros da Argentina na Copa do Mundo:

1º - Gabriel Batistuta com 10 gols em 12 partidas.

2º - Lionel Messi com 8 gols em 21 partidas.

3º - Diego Maradona com 8 gols em 21 partidas.

4º - Guillermo Stábile com 8 gols em 4 partidas.

5º - Mario Kempes com 6 gols em 18 partidas.