Messi iguala recorde de Lothar Matthaus e se torna jogador que mais atuou em partidas de Copa

Lionel Messi está colecionando recordes na Copa do Mundo do Catar. Com a vitória da Argentina sobre a Croácia, o craque da seleção albiceleste igualou o número de jogos disputados pelo alemão Lothar Matthaus e se tornou o atleta que mais disputou partidas na história do Mundial.

Ao todo, Messi e Matthaus disputaram 25 jogos na competição. Com a classificação da Argentina para a final, é praticamente certo que o jogador do Paris Saint-Germain ultrapassará a marca do meia germânico e se isolará como aquele que mais jogou jogos de Copa.

Julian Alvarez e Lionel Messi celebram o segundo da Argentina contra a Croácia na Copa do Mundo de 2022. Foto: Adrian Dennis/AFP

O argentino, inclusive, não cansa de aumentar sua coleção pessoal de marcas históricas. Ao marcar o primeiro gol contra a Croácia, Messi ultrapassou o compatriota Gabriel Batistuta e se tornou o maior artilheiro da Argentina na história da competição, com 11 gols.

Atualmente, Messi é o sexto maior artilheiro dos Mundiais, empatado com o húngaro Sándor Kocsis e o alemão Jürgen Klinsmann. Caso marque mais um gol, ele igualará o número de tentos de Pelé.

Com a vitória por 3 a 0 sobre a Croácia, a Argentina aguarda o resultado da semi final entre França e Marrocos. A final será disputada no próximo domingo, 18, às 12h (horário de Brasília).