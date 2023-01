Messi supera ‘foto de ovo’ e tem publicação mais curtida na história do Instagram; Zuckerberg reage

Não foi apenas a Argentina que alcançou uma marca histórica com a conquista do tricampeonato mundial após a vitória sobre a França, nos pênaltis, no último domingo. Ao registrar o título em seu Instagram, Lionel Messi superou uma “foto de ovo” e agora é o dono da publicação com mais curtidas na história do Instagram.

A “foto de ovo” em questão trata-se de uma publicação, criada em 2019, com o intuito de alcançar o recorde. Com mais de 56 milhões de curtidas no Instagram, o perfil “world_record_egg” era a postagem com mais engajamento na rede social até o título mundial da Argentina. No domingo, Messi publicou um carrossel com 10 fotos da conquista; em pouco mais de um dia, a postagem já havia superado a marca do ovo.

Até o momento, Messi acumula mais de 64,9 milhões de curtidas em sua publicação, que celebra seu título mundial inédito. “Campeões do mundo! Tantas vezes eu sonhei, eu queria tanto (o título mundial) que ainda não caiu a ficha, não acredito”, diz o atacante do Paris Saint-Germain em sua rede social.

Eleito melhor jogador da Copa, Messi foi parabenizado por diversas personalidades do futebol e clubes nas redes sociais. Jordi Alba, José Aldo, Deco, Arturo Vidal, além da maioria do elenco argentino no Mundial, comentaram na postagem mais curtida do Instagram.

Além destes, Mark Zuckerberg, dono da rede social, foi a público parabenizar o atleta pelo feito. “A postagem do título mundial de Lionel Messi se tornou a mais curtida na história do Instagram”, disse o empresário. Ele também afirmou que o WhatsApp, outra rede social da qual é dono, registrou um número recorde de 25 milhões de mensagens trocadas por segundo durante a final.