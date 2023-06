Messi terá amigo que indicou para seleção argentina e Barcelona como técnico no Inter Miami

Messi não escondeu de ninguém que queria jogar seus últimos anos da carreira sem pressão. O experiente argentino não quis voltar ao Barcelona e acertou com o Inter Miami, dos Estados Unidos, para se divertir. Na nova casa terá o ex-companheiro Sergio Busquets a seu lado e será comandado pelo amigo Tata Martino, confirmado nesta terça-feira como novo treinador da equipe por influência do astro.

Será a terceira vez que Tata Martino dirige Messi. Nas outras duas, o encontro só foi possível por causa da opinião do camisa 10, que ajudou a levar o treinador para o Barcelona em 2013 e depois ainda o indicou para dirigir a seleção da Argentina.

“O Inter Miami dá as boas-vindas a Gerardo ‘Tata’ Martino, que já foi técnico em duas Copas do Mundo, três vezes finalista da Copa América, vencedor da Copa Ouro da Concacaf e que dirigiu Barcelona e a seleção argentina, como seu diretor técnico. O argentino assumirá suas responsabilidades de treinador após receber sua documentação de trabalho”, anunciou o clube americano.

Gerardo Martino comandou Messi pela seleção argentina, mas não teve muito sucesso. Foto: Tyrone Siu/ Reuters

Na última Copa do Mundo, Martino dirigiu o México no Catar e acabou sendo adversário de Messi. Após a queda do país na primeira fase, deixou o cargo e passou os últimos seis meses desempregado. Volta, aos 60 anos, a trabalhar nos EUA, onde treinou o Atlanta United e conquistou a MLS de 2018.

“Estou muito animado para ingressar em um grande clube como o Inter Miami e sei que juntos podemos conseguir coisas importantes”, disse Martino. “O clube tem a infraestrutura necessária para competir na região e acho que com o trabalho e empenho de todos podemos conseguir reerguê-lo.”

Gerardo Martino comandou a seleção mexicana na última Copa e agora reencontra Messi no Inter Miami. Foto: EFE/ Inter Miami

“Estamos muito felizes em receber Tata no Inter Miami. Sentimos que ele é um treinador que cumpre as aspirações do clube e estamos otimistas sobre o que podemos alcançar juntos”, afirmou Jorge Mas, proprietário e gerente da equipe. “Tata treinou no mais alto nível e acreditamos que a experiência será de grande benefício para nós enquanto competimos para ganhar títulos.”