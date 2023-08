Messi deixa o seu, Inter Miami arrasa Philadelphia Union e vai à final da Leagues Cup; veja o gol

Lionel Messi vai disputar o primeiro título pelo Inter Miami. Nesta terça-feira, no Talen Energy Stadium, em Chester, Pensilvânia, o astro marcou um gol na vitória por 4 a 1 sobre o Philadelphia Union, garantindo vaga na decisão da Leagues Cup, competição que reúne equipes da Major League Soccer, dos Estados Unidos, e da Primeira Divisão do México. O adversário do Inter Miami na final sairá do confronto entre Monterrey e Nashville.

Com muito mais qualidade técnica, o Inter Miami decidiu a vaga na final da Copa das Ligas no primeiro tempo, ao marcar três gols. Logo aos dois minutos, Josef Martinez foi lançado na meia direita e bateu cruzado para vencer o inseguro goleiro Blake: 1 a 0, Inter Miami.

O Philadelphia Union tentou responder rapidamente, mas parou na boa atuação do goleiro Callender, autor de pelo menos duas boas defesas.

Lionel Messi marcou o seu na vitória por 4 a 1 pela semifinal. Foto: Bill Streicher/ USA TODAY Sports

No contra-ataque, o Inter Miami construiu sua vantagem no placar. Aos 19 minutos, Messi carregou a bola até a intermediária e bateu rasteiro. Blake mais uma vez não foi bem e o craque argentino marcou o nono gol em sete partidas disputadas pela equipe da Flórida para delírio dos 18,5 mil torcedores presentes.

Ainda havia tempo para mais um gol e ele saiu aos 48 minutos. O lateral-esquerdo Jordi Alba foi lançado, invadiu a área e finalizou sem chances para Blake: 3 a 0.

Continua após a publicidade

Apesar das limitações, o Philadelphia mostrou muita determinação para pressionar em busca de pelo menos diminuir a desvantagem no placar no início do segundo tempo, mas encontrou o goleiro Callender em uma noite inspirada.

Aos nove minutos, Donovan chegou a driblar o arqueiro, mas chutou para fora. Glesnes foi outro a errar o alvo de forma incrível. De tanto tentar, o Philadelphia chegou ao primeiro gol, aos 26 minutos, com Bedoya

O Inter Miami pareceu sentir o ritmo forte imprimido na primeira etapa e ficou apenas nos contra-ataques, sempre com a coordenação de Lionel Messi, mas sem força para pressionar o adversário.

O Philadelphia se animou e por pouco não fez o segundo, Mas tanta empolgação deixou o time vulnerável e o Inter Miami não perdeu a chance de concretizar a vitória. Aos 38, Ruiz recebeu dentro da área e bateu rasteiro para fazer 4 a 1.