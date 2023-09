Messi marca, assume artilharia histórica e a campeã Argentina começa Eliminatórias com vitória

Com um gol de Messi de falta, a Argentina derrotou o Equador nesta quinta-feira, em Buenos Aires, em duelo válido pela primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O craque argentino atingiu a marca de 29 gols na competição e se igualou ao uruguaio Luis Suárez na liderança histórica dos maiores goleadores. A Argentina lidera as Eliminatórias com três pontos, ao lado da Colômbia. Já o Equador fica três pontos negativos após ter sido punido pelo caso do jogador Byron Castillo, que usou documentos falsos durante as Eliminatórias da Copa de 2022.

A Argentina chegou a ter 80% de posse de bola no primeiro tempo, mas só foi finalizar aos 15 minutos com um chute de Messi de fora da área. Apesar de pressionado, o Equador se manteve fiel ao seu esquema tático e, aos 25, com Enner Valencia, atacante do Internacional, arriscou para defesa de Emiliano Martínez. Vale lembrar que a Copa tem agora 48 times e a América do Sul leva seis e não mais quatro seleções para a competição.

Messi salva a Argentina com gol no fim contra o Equador nas Eliminatórias Foto: EFE/ Luciano González

Com dificuldades para furar o bloqueio equatoriano, a atual seleção campeã mundial passou a apostar nos cruzamentos e só foi ter êxito no último lance da primeira etapa, quando Lautaro Martinez, em posição duvidosa, acertou a trave. O lance não foi verificado pelo VAR porque o juiz apitou o fim do primeiro tempo logo em seguida.

A pressão da Argentina foi ainda maior no segundo tempo. Aos 12 minutos, Tagliafico acertou o travessão em belo chute de fora da área. O Equador apostou nos contra-ataques, puxados com força por Enner Valência. Ofereceu perigo ao time argentino em sua casa em alguns momentos.

O jogo ficou tenso, com vários lances ríspidos dos dois lados. Apesar do nervosismo dos jogadores, o árbitro colombiano Wilmar Roldán preferiu a conversa aos cartões amarelos. Aos 24 minutos, Messi encontrou espaço para carregar a bola e bateu colocado, mas sem força, facilitando a defesa do goleiro Galindez. O Equador reagiu no minuto seguinte e a finalização de Rodriguez também pecou pela falta de potência. Estava frio em Buenos Aires, mas isso não tirou o ânimo do torcedor portenho.

De tanto tentar o gol argentino saiu aos 32 minutos. Messi bateu falta frontal por cima da barreira e Galindez só olhou para a bola: 1 a 0. A Argentina recomeçou sua caminhada para a próxima Copa da mesma forma que terminou o Mundial do Catar, favorecendo Messi e jogando em função do seu capitão. Ele disse que a Copa vencida no ano passado era sua última. Mesmo assim, continua no time nacional. O técnico Scaloni já disse que conta com Messi enquanto ele quiser defender o time.