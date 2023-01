Messi marca no 1º jogo após Copa do Mundo e garante vitória do PSG sobre o Angers

Lionel Messi foi a campo nesta quarta-feira, em seu primeiro jogo após o título mundial conquistado pela seleção argentina no final do ano passado, e balançou a rede na vitória por 2 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o Angers, no Parque dos Príncipes, pela 18ª rodada do Campeonato Francês. O outro gol parisiense foi marcado por Hugo Ekitike, servido por Mukiele, que também deu o passe para o gol do astro argentino O PSG é o líder da competição, com 47 pontos.

O PSG também contou com o tropeço do vice-líder Lens diante do Strasbourg. As equipes empataram por 2 a 2. Com o resultado, os parisienses voltam a abrir seis pontos de vantagem na ponta.

Messi ganhou folga extra depois de ter conduzido sua nação ao tricampeonato da Copa do Mundo, no Catar, e se reapresentou na semana passada. Apesar disso, ficou de fora do jogo de sexta-feira, contra o Châteauroux, pela Copa da França. Foi cogitada uma homenagem a ele no Parque dos Príncipes, porém nada especial foi organizado, até porque a vítima na decisão do Mundial foi a seleção francesa.

O jogo desta quarta marcou também o retorno de Neymar, que ficou de fora dos últimos dois compromissos do PSG. O brasileiro cumpriu suspensão por expulsão na partida contra o Lens, pela liga nacional, e foi poupado do duelo da Copa da França. O atacante Mbappé o lateral-direito Hakimi não jogaram porque estão de folga.

Messi, Neymar e demais jogadores do PSG usaram camiseta com homenagem ao Rei Pelé. Foto: Francois Mori/ AP

Antes do início da partida, os jogadores do PSG fizeram o aquecimento no gramado vestindo camisetas em homenagem ao Rei Pelé, morto no dia 29 de dezembro. A peça de roupa era estampada com o rosto do Atleta do Século acompanhado da frase: ‘Eterno Pelé’, em português.

A vitória parisiense começou a ser construída ainda aos quatro minutos, quando Mukiele, substituto de Hakimi na ala direita, recebeu de Messi e cruzou para Ekitike completar para dentro do gol. Depois disso, a rede só voltou a ser balançada aos 26 minutos do segundo tempo, quando Messi ficou na cara do gol após novo passe de Muikiele e colocou na rede. O lance chegou a ser anulado por impedimento, mas o VAR validou em seguida.