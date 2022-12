Messi empata com Mbappé e pode ser artilheiro da Copa do Mundo 2022

O atacante da Argentina Lionel Messi marcou seu quinto gol na Copa do Mundo no Catar, de pênalti, no jogo contra a Croácia. Com isso, empatou com Kylian Mbappé, que tem o mesmo número de gols, e disputa a posição de maior artilheiro do Mundial em 2022.

Além de Mbappé, o também francês Olivier Giroud, com quatro gols, é uma potencial ameaça a Messi.

Na seleção brasileira, eliminada nas quartas de final pela Croácia, Richarlison foi o jogador que mais marcou gols na Copa do Mundo no Catar. O jogador marcou dois gols na partida contra a Sérvia, ainda na fase de grupos do Mundial, e um no jogo contra a Coreia do Sul. Com os três gols na Catar, Richarlison igualou Luís Fabiano, em 2010.

Mbappé é o artilheiro da França na Copa do Mundo 2022 Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

Apesar de estar na semifinal, o Marrocos não tem nenhum jogador disputando a artilharia do torneio.

Veja como está a disputa pela liderança no número de gols marcados na Copa do Mundo no Catar.

Kylian Mbappé (França) - 5 gols Lionel Messi (Argentina) – 5 gols Olivier Giroud (França) – 4 gols Richarlison (Brasil) – 3 gols Gonçalo Ramos (Portugal) – 3 gols Marcus Rashford (Inglaterra) – 3 gols Bukayo Saka (Inglaterra) – 3 gols Álvaro Morata (Espanha) – 3 gols Cody Gakpo (Holanda) – 3 gols Enner Valencia (Equador) – 3 gols