Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Zagallo: mundo do futebol lamenta morte de Pelé

O mundo do futebol presta homenagens a Pelé nesta quinta-feira após a confirmação de sua morte ao 82 anos em São Paulo. Craques do presente e do passado usam as redes sociais para enaltecer a história do Rei do Futebol e lamentar a morte.

Campeão do mundo com a seleção argentina no Catar, o craque Lionel Messi, do Paris Saint-Germain, publicou fotos ao lado de Pelé. Além dele, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé e companheiros de Pelé na seleção, como Zagallo e Gerson também deixaram suas palavras de conforto para a família e relembraram histórias com o Rei.

O português Cristiano Ronaldo também publicou uma foto ao lado de Pelé e escreveu um longo texto sobre a relevância do Rei do Futebol para o esporte.

“Os meus profundos sentimentos a todo o Brasil, e em particular à família do senhor Edson Arantes do Nascimento. Um mero “adeus” ao eterno Rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça neste momento todo o mundo do futebol. Uma inspiração para tantos milhões, uma referência do ontem, de hoje, de sempre. O carinho que sempre demonstrou por mim foi recíproco em todos os momentos que partilhámos, mesmo à distância. Jamais será esquecido e a sua memória perdurará para sempre em cada um de nós, amantes de futebol. Descansa em paz, Rei Pelé”, escreveu Cristiano Ronaldo.

O francês Kylian Mbappé também prestou sua homenagem ao Rei. “O rei do futebol nos deixou, mas o seu legado jamais será esquecido”, escreveu o astro do PSG ao lado de uma foto com Pelé.

Campeão do mundo em campo ao lado de Pelé e como técnico do Rei do Futebol, Mário Zagallo também deixou sua mensagem de despedida nas redes sociais. Zagallo relembra que escreveram juntos grandes histórias para o futebol brasileiro.

“Meu maior parceiro se foi e é com esse sorriso que guardarei você comigo. Amigo de tantas histórias, vitórias e títulos e que deixa um legado eterno e inesquecível. A pessoa que parou o mundo diversas vezes. A pessoa que fez da camisa 10 a mais respeitada. Um brasileiro que defendeu nosso País em todo o mundo. Hoje o mundo, chorando, para e se despede do maior de todos. Do Rei do Futebol. Obrigado por tudo, Pelé. Você é eterno. Eu te amo”, publicou o perfil de Zagallo.

Gerson, campeão do mundo em 1970 ao lado de Pelé, publicou texto e um vídeo especial para se despedir do Rei. “Um Rei não morre, um rei apenas descansa. Tive a honra de jogar junto com o Pelé, e contra ele, também. Um verdadeiro gênio, dentre os poucos que conheci. Encantou o mundo com o seu futebol único, digno de todos os prêmios e troféus que conquistou durante a sua brilhante e inigualável trajetória, dentro do esporte”, escreveu Gerson.

Ronaldo Fenômeno descreve Pelé como único, genial, técnico, criativo, perfeito e inigualável. O ex-centroavante e pentacampeão mundial com a seleção brasileira afirma que o talento do Rei é um manual para todos os jogadores de futebol.

O senador Romário, vencedor da Copa do Mundo de 1994 com a seleção brasileira, fez diversos elogios a Pelé. Disse que o Rei “fez o mundo se curvar diante de seu talento”.

Veja a homenagem de outras personalidades do futebol a Pelé:

