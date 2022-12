Messi na nota de mil pesos? Entenda como título da Argentina pode estampar craque na cédula

Messi teve uma atuação de gala na Copa do Mundo do Catar e levou a Argentina ao tricampeonato mundial, conquistando também o último título que faltava em sua carreira. Com isso, o craque de 35 anos pode acabar tendo o seu rosto estampado na nota de mil pesos argentinos. O valor é equivalente a R$ 30.

Segundo o jornal argentino El Financiero, funcionários do Banco Central da Argentina estão buscando opções para homenagear a seleção pelas três conquistas mais recentes do combinado de Lionel Scaloni: Copa América (2021), Finalíssima contra a Itália (2022) e o Mundial do Catar (2022).

Leia também Tatuagens de Lionel Messi se tornam febre em torcedores argentinos após conquista do Mundial

Aos 35 anos, Messi finalmente conquistou a Copa do Mundo do Catar. Foto: LUIS ROBAYO/AGENCE FRANCE PRESSE/ESTADÃO CONTEÚDO

A ideia de estampar o rosto de Messi na parte frontal da cédula é a preferida. Um dos motivos pela escolha dos mil pesos é porque a nota começa com o número “10″, camisa usada por Messi na seleção.

Foi sugerido ainda que seja escrito “La Scaloneta” no verso da nota, em alusão ao apelido que a seleção de Lionel Scaloni recebeu. Antes da estreia na Copa do Mundo do Catar, a Argentina ficou 36 jogos sem perder e deu esperança ao povo argentino. A campanha do título no Oriente Médio começou com uma derrota por 2 a 1 para a Arábia Saudita, terminando com uma vitória nos pênaltis sobre a França depois de um empate eletrizante por 3 a 3.

🔴 Banco Central de Reserva de Argentina propone colocar la cara de Lionel Messi en el billete de mil pesos por haber ganado el Mundial de Qatar 2022. pic.twitter.com/Lap69Cm4cL — La Kuadra (@radiolakuadra) December 21, 2022

Ainda de acordo com a publicação, diretores mais entusiasmados do Banco Central, como Lisandro Cleri, torcedor do Boca Juniors, e Eduardo Hecker, do Independiente, concordam que uma cédula com esse desenho despertaria o espírito colecionador dos argentinos. A Argentina passa por uma grande crise financeira, com uma inflação próxima de 100%. O dólar é a moeda forte no país entre os mais endinheirados.

O Banco Central da Argentina emitiu moedas comemorativas quando o país conquistou sua primeira Copa do Mundo em 1978, bem como durante as comemorações do Bicentenário e do 50º aniversário da morte de Eva Perón.

Messi continua em férias na cidade de Rosário, mas deve se reapresentar ao PSG depois das festas de fim de ano. Seus companheiros Neymar e Mbappé já estão treinando em Paris para a retomada do futebol.