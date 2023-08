Messi marca e fatura seu primeiro título no Inter Miami após decisão acirrada nos pênaltis

Maior vencedor da história do futebol, Lionel Messi começou sua trajetória no futebol dos Estados Unidos com o pé direito. O astro argentino faturou, na madrugada deste domingo, seu primeiro título com o Inter Miami. Após final de jogo dramático e disputa acirrada nos pênaltis, a equipe da Flórida venceu Nashville e faturou a Leagues Cup.

A partida em 1 a 1 entre Nashville e Inter Miami não poderia ter sido mais emocionante. Se no tempo normal as duas equipes mostraram equilíbrio, nas penalidades foi impossível palpitar quem seria o vencedor. Os dois times tiveram exímias cobranças, deixando o trabalho para os goleiros, que também tiveram de ir à marca da cal. Ao todo, foram 22 penalidades.

Antes disso, o momento mais dramático do jogo envolveu o atacante Campana, do Inter Miami. Nos instantes finais, com o marcador igual para os dois clubes, o camisa 9 ficou cara a cara com o goleiro Panicco. Ele chutou, tirando do arqueiro e a bola foi lentamente saindo pela linha de fundo. O atacante se esticou todo e, com um carrinho, quase garantiu a vitória ao Inter Miami, não fosse a trave atrapalhar seus planos.

Messi marca golaço e fatura primeiro troféu com o Inter Miami. Foto: Eric Hartline-USA TODAY Sports

Nos pênaltis, Messi marcou o primeiro. Com toda tranquilidade de um gênio do futebol, andou devagar para a marca da cal e, na hora de arrematar, foi bola para um lado e goleiro para o outro. O experiente Sergio Busquets foi o segundo a cobrar para o Inter Miami e também deslocou o goleiro rival para o lado errado. Na cobrança seguinte, Leal bateu mal e Callender defendeu no meio do gol, com as pernas. Panicco recolocou Nashville na disputa ao defender o arremate de Ulloa.

Nas cobranças alternadas, absolutamente todos os jogadores de linha bateram muito bem. O goleiro Callender, do Inter Miami, converteu sua batida e defendeu a decisiva, coroando o primeiro título da lenda Lionel Messi nos EUA. Após a vitória sofrida, o camisa 10 foi levantado pelos companheiros, que o jogaram no ar em sinal de reconhecimento por sua grandeza. Messi foi coroado como o melhor jogador e o artilheiro do torneio, tendo marcado em todos os compromissos da competição. Além, é claro, de levantar a taça no pódio.