Messi está cada vez mais perto de jogar no Inter Miami da MLS, diz jornal

Messi está cada vez mais perto de se tornar a nova estrela do futebol nos Estados Unidos. De acordo com o Diario Olé, da Argentina, o astro argentino fica um passo mais perto do Inter Miami,da MLS (Liga de futebol dos Estados Unidos) a cada dia que passa.

Mesmo sem ter o dinheiro da Arábia Saudita ou a relação afetiva que o Barcelona possui com o astro argentino, o Inter Miami aposta em outros fatores para convencer Messi a fazer parte do projeto do clube e do futebol nos Estados Unidos.

Atuando na MLS, a direção do Inter Miami acredita que Messi e sua família poderão ter um bom país para morar, em uma cidade e em um clima que o argentino declaradamente gosta de estar. Pelo lado esportivo, o clube não demonstra grandes aspirações na liga dos Estados Unidos, mas pode ser uma resolução rápida para o futuro da carreira do camisa 10 da Argentina.

Messi está perto de ser o novo rosto do futebol nos Estados Unidos, segundo o jornal Olé. Foto: AP Photo/Michel Euler

Vale lembrar que, apesar do desejo mútuo entre o staff de Messi e o Barcelona, a questão financeira da liga espanhola ainda é um entrave sem data para ser resolvido pelo time da Catalunha. Só após isso ter uma solução, o time vai conseguir apresentar uma proposta para o retorno do astro para a Espanha.

A ideia da direção do clube americano, segundo o jornal argentino, é propor para Messi um contrato de dois anos com opção de renovação de mais um e inserir também uma oferta para que o astro participe do time dos Estados Unidos após se aposentar. O nome de Messi é visto como importante para a mudança do patamar do futebol em solo americano.

Vale lembrar que os Estados Unidos serão sede da Copa América de 2024 e da Copa do Mundo de 2026, ao lado de México e Canadá. Antes da realização dessas duas competições, os americanos buscam mudar a imagem da modalidade no país e Messi é visto como o grande nome para ajudar nisso.

Além de Messi, o Inter Miami trabalha para reforçar o time, que é o lanterna da atual temporada da MLS, com outros nomes. Sergio Busquets e Jordi Alda, que deixaram o Barcelona na última semana e tem uma longa amizade com o astro argentino, são especulados como possíveis reforços da equipe.