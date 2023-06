Messi diz que teve ‘rompimento’ com parte da torcida em sua passagem pelo PSG

Que a passagem de Lionel Messi pelo Paris Saint-Germain não foi nem perto o que se esperava, isso não é segredo para ninguém. Enquanto esteve na França, o astro argentino não conseguiu repetir o sucesso que teve no Barcelona com o amigo Neymar e o craque Kyilian Mbappé. E ainda teve seus atritos com a torcida, conforme ele mesmo assume.

Em entrevista ao beIN Sports, Messi falou, entre outros assuntos, sobre sua relação com os torcedores do PSG. Se no Barcelona o argentino era tido como ídolo absoluto e incontestável, em Paris viveu na pele o que é a pressão e a obsessão por títulos, principalmente se tratando de um clube bilionário cuja maior obsessão é a Liga dos Campeões - que não veio.

“Eu acho que a maioria esmagadora ainda me vê e me trata do mesmo jeito que fizeram no início, mas há um rompimento com um grupo significativo de torcedores do Paris”, assumiu Messi. “Não foi, obviamente, minha intenção, longe disso. E bem, isso aconteceu do mesmo modo que aconteceu anteriormente com Mbappé, com Neymar, e eu sei que é assim como se comportam.”

Passagem de Messi pelo PSG não foi como as partes gostariam que tivesse sido. Foto: Christophe Ena/AP

Messi foi vaiado e zombado em diversos momentos durante as duas temporadas que esteve no PSG, principalmente nas eliminações da Champions League. Vencedor da Copa do Mundo de 2022, ele admite que foi alvo de boa parte torcida, mas que se lembrará apenas daqueles que o apoiaram.

“Eu acho que no começo foi maravilhoso”, analisou o craque. “Foi a mesma recepção que eu tive quando cheguei à França. Mas então, algumas pessoas começaram a me tratar diferente.”

Aos 36 anos, Lionel Messi optou por deixar o PSG para se juntar ao Inter Miami, da MLS, dos Estados Unidos. “Vou levar comigo as pessoas que me respeitaram, assim como eu sempre respeitei a todo mundo desde que eu cheguei e isso é tudo.”