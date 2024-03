Messi na Olimpíada de Paris? Mascherano faz revelação sobre o craque

Javier Mascherano, técnico da seleção sub-23 da Argentina tem um sonho: ver Lionel Messi na equipe olímpica nos Jogos de Paris-2024. Mesmo tendo feito o convite para o craque ocupe uma das três vagas acima dos 23 anos, as expectativas do técnico são baixas.

“Falei com Leo e ficamos de nos falar novamente daqui a um tempo. Ele recém começou a temporada com Inter Miami. Ainda falta tempo e sabemos que ele tem a Copa América. Não é uma situação fácil. Tem que ver se ele realmente tem energia para estar presente”, comentou Mascherano em entrevista à TyC Sports.

Lionel Messi comemora gol marcado pelo Inter Miami. Foto: Rebecca Blackwell/AP

O técnico ainda falou que não tem intenção de incomodar ou pressionar o jogador, por isso fizeram um convite com tempo para que Messi pudesse pensar e ver as opções com o próprio time antes de decidir. “Não é fácil para ele, dentro do que é o Inter Miami e a MLS, se ausentar por tempo prolongado”, conclui.

Além de Messi, Mascherano também se preocupa com outros jogadores argentinos que estão na Europa. Ele sabe que pode contar com quem está no País, mas que as equipes internacionais não são obrigadas a cedê-los para a convocação da Olimpíada em Paris.