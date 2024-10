Messi surpreende e indica jogador inusitado como seu favorito a Bola de Ouro

Lautaro foi campeão do mundo com a Argentina em 2022 e na última temporada foi eleito o melhor jogador do Campeonato Italiano. Lautaro foi artilheiro da competição com 24 gols e sagrou-se campeão com o Internazionale.

O astro fo futebol português, Cristiano Ronaldo, foi mais tradicional. “Na minha opinião, Mbappé pode ser o próximo vencedor da Bola de Ouro para os próximos anos”, revelou o jogador em seu canal de Youtube.