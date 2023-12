Messi x Cristiano Ronaldo: Inter Miami confirma amistoso com Al-Nassr; confira detalhes

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo vão voltar a se enfrentar, mas desta vez não será em um jogo do Barcelona contra o Real Madrid ou de rivais da Europa. Dia 1º de fevereiro, em Riad, na disputa da Riyadh Season Cup, um triangular envolverá Inter Miami, Al-Nassr e Al-Hilal, que não contará com Neymar, em recuperação de cirurgia no joelho esquerdo. Em novembro, a organização do evento havia anunciado a participação do time da Flórida, que correu à época para colocar em dúvida se iria para a Arábia Saudita.

O torneio começa dia 29 de janeiro com Inter Miami x Al-Hilal, na Kingdom Arena de Riad. Em 1º de fevereiro, será a vez de Al-Nassr e Inter Miami medirem forças no mesmo estádio, com a presença do astro argentino no time americano e do craque português na equipe saudita.

O último duelo oficial entre Messi e Cristiano Ronald foi em 8 de dezembro de 2020, quando a Juventus derrotou o Barcelona, por 3 a 0, no Camp Nou, na Catalunha. Depois, eles se encontraram em um amistoso entre o Paris Saint-Germain e um combinado saudita, que unia atletas de Al-Hilal e Al-Nassr. O jogo terminou com vitória parisiense por 5 a 4.

“Estas partidas oferecem provas interessantes para nossa equipe e vai ajudar a melhorar nosso desempenho para a próxima temporada. Estamos muito felizes pela oportunidade de enfrentar equipes do nível de Al-Hilal e Al-Nassr”, disse Chris Henderson, diretor esportivo do Inter Miami. Além da parte esportiva e do reencontro dos craques, o convite saudita bancará todas as despesas do time de Messi.

Em dezembro de 2020, Cristiano Ronaldo e Messi se enfrentaram oficialmente pela última vez. Foto: Albert Gea/ Reuters

No último dia 30, o Inter Miami anunciou que o primeiro compromisso da pré-temporada será diante da seleção de El Salvador. A partida entre o time da Flórida e a seleção salvadorenha acontecerá no dia 19 de janeiro, no Estádio Cuscatlán, em San Salvador.