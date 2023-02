Metade do Rio está em festa, sogra de Vítor Pereira ‘piora’ e Flamengo decepciona sua gente

Não tenho uma explicação convincente para o torcedor do Flamengo após a derrota do time por 3 a 2 para o Al-Hilal. Gostaria de apontar a expulsão de Gerson e o pênalti marcado no mesmo lance, mas houve erro antes e depois da jogada. Ou então o gol logo de cara do adversário também em falta crucial dentro da área. Mas não foi só isso em uma derrota de três gol. Foi mais uma péssima partida do Flamengo na temporada, a exemplo de algumas outras no Campeonato Carioca. Não digo nem que o Fla jogou mal diante do Palmeiras na derrota de 4 a 3 da Supercopa. Porque jogou bem. Mas faltou aos craques do elenco o apetite que todos esperavam no Mundial.

Metade do Rio está em festa. Vascaínos, botafoguenses e tricolores estão rindo até agora. Os memes tomaram conta das redes sociais, tamanha torcida contrária que o Fla tinha lá no Marrocos. Pior para o técnico Vítor Pereira, que entrou na dança das brincadeiras na internet após o fracasso com a notícia da ‘piora’ do estado de saúde de sua sogra, motivo que tirou o treinador do Corinthians e o levou para a Gávea.

Jogadores do Flamengo parecem não acreditar na derrota do time para o Al-Hilal na semifinal do Mundial de Clubes Foto: Andrew Boyers / REUTERS

O fato é que os jogadores são muito responsáveis pela derrota diante do Al-Hilal. São eles que deveriam oferecer mais competitividade na primeira partida do torneio. Estavam pensando muito no Real Madrid e não jogaram com a fome que o futebol cobra dos vencedores. O treinador errou em algumas posições, em tirar Arrascaeta, que não se tira por nada de jogo nenhum a não ser que o atleta se machuque, o que não aconteceu. Nem mesmo a torcida foi vista como se esperava dela no estádio, com muitos espaços vazios.

O Al-Hilal pode até ser um time bem montado, comandando por um treinador argentino, Ramón Diaz, mas isso não pode dar a ele qualquer favoritismo diante do badalado Flamengo. Ou ex-badalado Flamengo. A máquina de propaganda falhou. O time é muito mais cantado e bajulado do que mostra em campo nesta temporada. É preciso dizer isso. Não vi estratégia do time brasileiro. Vi jogadores jogando sem muita tática, na base do talento que muitos deles poderiam dar durante os 90 minutos. É claro que perder Gerson tem peso e pesou. Mas o time jogou de forma bagunçada.

Cá entre nós, a diretoria poderia muito bem ter mantido Dorival Júnior no comando do time para o Mundial e até para o fim do Estadual no Rio. Era o certo a se fazer. Dorival tinha um esquema e, a não ser que apareça uma bomba no relacionamento das partes, o presidente do Flamengo tem muita responsabilidade na derrota. Era sonho do torcedor repetir a conquista do time de 1981 frente ao Liverpool. Não chegou nem perto disso.

E não chegou por culpa da estrutura do time em campo, dos erros do treinador, da falta de futebol dos atletas, das mudanças feitas pela diretoria na comissão técnica sabendo do pouco tempo de preparação para a principal competição do clube no ano. Os jogadores falaram do trabalho novo no time com a nova comissão. Então, errou a diretoria quando fez a troca. Não pensou nas conquistas do início do ano e do jogo rápido que seria essa preparação. Errou por não entender de futebol. Faltou malandragem e logo para a turma do Fla, olha que ironia.

As brincadeiras vão continuar por mais alguns dias nas redes. Como disse, metade do Rio está em festa com o fracasso do time no Marrocos. Não haverá aeroFla na chegada da delegação. O voo será longo e silencioso, tanto da comissão e dos jogadores quanto da torcida. As cobranças vão aumentar na temporada. Disso não tenho dúvidas. O Flamengo fez feio no Mundial de Clubes.