Meu encontro com o Pelé, o homem que soube ser rei

O dia 11 de novembro de 1991 amanheceria ensolarado. Quando acordei, ainda se fazia noite, era madrugada. Detesto acordar cedo, mas naquele dia pulei da cama. Iria entrevistar Pelé. Teria meu primeiro contato com o Rei.

Aqui cabe uma explicação. Uma das companhias que cumpriam a ponte aérea Rio-São Paulo passaria a voar com aeronaves da Boeing, em substituição aos sacolejantes Electra. Minha pauta inicial era fazer comparação entre os dois aviões para dar um panorama aos leitores do jornal em que trabalhava.

Mas, ao saber que Pelé estaria no voo - era garoto-propaganda da empresa -, a pauta foi parar no bagageiro do avião. Ocorre que na época Magic Johnson, um ás do basquete, havia revelado estar com Aids, doença que então era grande tabu. Minha missão passou a ser saber o que o rei do futebol achava da atitude do rei do basquete.

Magic Johnson, jogador de basquete, revelou em 1991 que estava com Aids. Foto: Stephen Dunn/AFP

Café tomado aos goles, corri para o aeroporto de Congonhas, embarquei no voo das 6 horas e... cadê o Pelé? Ele foi o último a entrar, acompanhado por assessores e protegido por seguranças.

Isso tornou o contato durante o percurso, meu e de outros jornalistas, impossível. Quando chegamos ao Santos Dumont, todos cercaram Pelé. O Rei caminhava, mas respondia a todas as perguntas. Eu guardei a minha, para não dividi-la com ninguém. Quando percebi, já estávamos quase na rua, e todos os que o viam se aproximavam para pedir um autógrafo, dizer-lhe palavras carinhosas ou simplesmente para estar perto dele (na época não havia selfies, graças a Deus).

Já com medo de não conseguir fazer a minha pergunta exclusiva, consegui encostar Pelé numa parede do acesso à saída do aeroporto, me identifiquei, ele falou com os seguranças que iria me atender e então pude perguntar. Respondeu sobre Magic Johnson. Fiquei empolgado e comecei a fazer uma pergunta atrás da outra, enquanto os aflitos assessores diziam: “Pelé, precisamos ir!”

Ao jornalista Almir Leite, Pelé comentou sobre a coragem que Magic Johnson apresentou ao revelar que havia sido diagnosticado com Aids. Foto: Ray Stubblebine / AP

Mas ele não se esquivava das respostas, embora também estivesse notadamente aflito com o horário. Até que, cinco minutos depois, veio o pedido: “Almir, por favor. Essa é a última, se não me atraso. Tenho compromisso na Barra”.

Não dava para desrespeitar o Rei. Até porque já conseguira a resposta que queria. No dia seguinte, Saiu na extinta Folha da Tarde a matéria com o título “Pelé se surpreende com a coragem de Johnson” e suas considerações sobre o tema.

Eu também estava surpreso, e maravilhado, com Pelé. Com sua gentileza, atenção, paciência. A disposição de, e para, atender às pessoas. E o respeito com um jornalista que ele acabara de ver pela primeira vez em sua frente e que, de certa forma, o estava atrapalhando. Comentando depois com vários que o conheciam, todos me disseram que Pelé sempre foi assim. Um Rei que respeita seus súditos.

O homem Edson cometeu alguns deslizes, o mais grave deles o de não reconhecer espontaneamente uma filha - que também morreu de câncer. Pelé, porém, soube ser Rei.

PS: Eis a resposta de Pelé à pergunta sobre a atitude Magic Johnson diante da Aids: “O que me surpreendeu foi a coragem dele. Essa é uma doença da qual todo mundo foge. As pessoas têm um preconceito danado. Todos escondem. Ele não. Está procurando encarar o problema de frente.”