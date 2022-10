México anuncia candidatura para tentar sediar Olimpíada de 2036

Publicidade

O México anunciou nesta quarta-feira sua candidatura para sediar a Olimpíada de 2036. O país, que recebeu a competição pela primeira vez em 1968, na capital, pretende contar com apenas 10% de financiamento público na preparação e execução do megaevento. De acordo com as autoridades mexicanas, a candidatura pode servir também para a edição dos Jogos de 2040.

“O Comitê Olímpico Mexicano (COM) tem orgulho em anunciar, a seis meses de celebrar seus 100 anos de existência, que iniciou o caminho para ser novamente organizador dos Jogos Olímpicos de 2036″, disse a presidente do COM, María José Alcalá, ex-atleta dos saltos ornamentais, com participação em quatro Olimpíadas.

Também presente no evento, o ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, tranquilizou os mexicanos quanto aos futuros gastos para sediar uma Olimpíada, caso a candidatura mexicana seja bem-sucedida junto ao Comitê Olímpico Internacional (COI).

Presidente do Comitê Olímpico do México, María José Alcalá, concede entrevista coletiva. Foto: Mario Guzmán/ EFE

“Estamos levando em conta as mudanças que acontecem nos Jogos Olímpicos, principalmente a parte do financiamento. Agora 30% das receitas vêm dos ingressos, 30% do Comitê Olímpico Internacional (COI), 30% dos patrocinadores e 10% vem do governo do país sede”, comentou Ebrard, que tem pretensões de concorrer à eleição presidencial nos próximos anos.

Alcalá revelou uma carta de aprovação enviada pelo presidente do COI, Thomas Bach. A entidade está ciente do interesse do México em sediar a competição desde o início de julho deste ano.

Segundo a presidente do COM, o dirigente do COI disse se sentir “emocionado e orgulhoso de que temos o apoio de parte do ministro das Relações Exteriores, Marcelo Ebrard e do governo mexicano encabeçado por nosso presidente Andrés Manuel López Obrador”.