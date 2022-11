México é convocado para a Copa do Mundo com 16 jogadores que atuam na liga nacional

Publicidade

A seleção mexicana divulgou nesta segunda-feira a lista com os 26 atletas selecionados para defender o país na Copa do Mundo do Catar, que começa no próximo domingo. Umas das seleções mais tradicionais da competição, o México conta com um elenco que atua, em sua maioria, no futebol nacional - algo que não acontece entre as favoritas ao título. Em comparação, apenas três convocados por Tite atuam no futebol brasileiro: Everton Ribeiro e Pedro, do Flamengo, e Weverton, do Palmeiras.

dos 26 convocados por Gerardo Martino, 16 atuam na Liga Mexicana, em clubes como o Monterrey, América e Cruz Azul. Guillermo Ochoa, goleiro e um dos mais experientes do elenco, é um dos destaques da convocação: aos 37 anos, ele defende o América e disputa sua quinta Copa do Mundo - e possivelmente sua última pela seleção mexicana.

Guillermo Ochoa disputará sua quinta Copa do Mundo com a seleção mexicana. Foto: Godofredo A. Vasquez/AP

Entre os 10 jogadores que não atuam no futebol mexicano, os destaques são Raúl Jiménez, do Wolverhampton e Hirving Lozano, do Napoli, atacantes da seleção. Aos 31 e 27 anos, respectivamente, eles são as principais armas do México para buscar seu melhor resultado em Mundiais.

Nas Eliminatórias da Concacaf, o México terminou no segundo lugar geral, atrás apenas do Canadá. Nos últimos Mundiais, enfrentou a seleção brasileira em 2014 e em 2018. No Catar, só jogará contra a equipe de Tite em uma possível semifinal ou final. Caso passe da fase de grupos, será o oitavo Mundial seguido que a seleção chega à segunda fase - em todas as oportunidades foi eliminado nas oitavas.

O México estreia contra a Polônia no próximo dia 22. Além dos europeus, a seleção enfrentará Argentina e Arábia Saudita em busca de uma vaga nas oitavas de final. Antes da Copa, fará um último amistoso contra a Suécia nesta quinta-feira.

Confira a lista de convocados do México para a Copa do Mundo

Goleiros: Guillermo Ochoa (América), Alfredo Talavera (Juárez) e Rodolfo Cota (León);

Defensores: Jorge Sánchez (Ajax), Kevin Álvarez (Pachuca), Néstor Araújo (América), Johan Vázquez (Cremonese), Héctor Moreno (Monterrey), César Montes (Monterrey), Gerardo Arteaga (Genk) e Jesús Gallardo (Monterrey);

Meio-campistas: Andrés Guardado (Betis), Héctor Herrera (Houston Dynamo), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Erick Gutiérrez (PSV), Luis Chávez (Pachuca), Edson Álvarez (Ajax), Uriel Antuna (Cruz Azul), Orbelín Pineda (AEK), Luis Romo (Monterrey) e Roberto Alvarado (Chivas);

Atacantes: Alexis Vega (Chivas), Hirving Lozano (Napoli), Raúl Jiménez (Wolverhampton), Henry Martín (América) e Rogelio Funes Mori (Monterrey).