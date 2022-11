México x Polônia: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Publicidade

México e Polônia estreiam na Copa do Mundo nesta terça-feira, 22, às 13h (horário de Brasília), no Estádio 974, em Doha, no Catar. A partida é válida pelo Grupo C, composto também por Argentina e Arábia Saudita, que também se enfrentam nesta terça. O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV(TV fechada) e Globoplay (streaming). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Um dos próximos anfitriões do mundial de 2026 ao lado de Estados Unidos e Canadá, o México chega para a Copa do Mundo do Catar em meio a crise. O técnico Tata Martino chega pressionado no cargo por conta dos resultados durante as eliminatórias e por não ter convocado Chicharito Hernandez, maior artilheiro da história da seleção, com 52 gols.

Sem Chicharito, Martino apostou suas fichas em Raúl Jiménez, que atua no Wolverhampton da Premier League, para ser o atacante da equipe. Além dele, o goleiro Ochoa chega para mais uma Copa do Mundo aos 37 anos.

A Polônia chega para a Copa do Mundo do Catar querendo avançar de fase. Em entrevista recente, o treinador Czeslaw Michniewicz admitiu um favoritismo da Argentina na chave e reconheceu uma luta pelo segundo lugar.

Para isso, a seleção polonesa tem em quem acreditar. Melhor jogador do planeta em 2020 e 2021, Robert Lewandowski chega ao Catar dando esperanças para a sua seleção. Além dele, a Polônia conta com o goleiro Szczęsny, da Juventus, e Zielinski, do Napoli.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre México e Polônia acontece nesta terça-feira, às 13h (horário de Brasília), no Estádio 974, em Doha, no Catar.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV(TV fechada) e Globoplay (streaming). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

México: Ochoa, Sánchez, Montes, Moreno e Gallardo, Carlos Rodríguez, Hector Herrera e Luis Chávez, Antuna, Martin e Vega. Técnico: Tata Martino.

Polônia: Szczesny, Bednarek, Glik e Kiwior; Bereszynski, Zurkowski, Krychowiak, Zielinski e Zalewski; Swiderski e Lewandowski. Técnico: Czeslaw Michniewicz

QUEM APITA?

Árbitro: Chris Beath (Austrália)

Assistente 1: Anton Shchetinin (Austrália)

Assistente 2: Ashley Beecham (Austrália)

Quarto árbitro: Stéphanie Frappart (França)

VAR: Shaun Evans (Austrália)

AVAR: Nicolás Gallo (Colômbia)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Em seus últimos dois jogos antes da Copa do Mundo do Catar, o México teve dois resultados opostos. Primeiro, a equipe goleou o Iraque por 4 a 0, com gols de Vega, Funes Mori, Gallardo e Antuna. Já na última partida antes do Mundial, a equipe de Tata Martino foi superada pela Suécia, por 2 a 1, com Vega marcando mais uma vez.

Já a Polônia optou por apenas um amistoso nos dias que antecederam a Copa do Mundo. Na última semana, a equipe entrou em campo para enfrentar o Chile e venceu por 1 a 0, com gol marcado por Piatek.