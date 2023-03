O São Paulo está muito próximo de anunciar a contratação do meia uruguaio Michel Araújo, do Fluminense. O presidente Júlio Casares conversou com o jogador na noite de terça-feira e disse que há “uma grande chance” de o jogador se transferir para o Morumbi. No Rio, a transação já é dada como certa.

“O Michel é um grande jogador. Eu estava no Rio desde ontem (terça), conversei com ele por telefone, tivemos uma boa conversa. Acho que tem uma grande chance de o Michel vestir a camisa do São Paulo”, disse o presidente nesta quarta-feira, após acompanhar o sorteio da Copa do Brasil, na sede da CBF.

Michel Araújo está próximo de se transferir para o São Paulo. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

O dirigente declarou ainda que o São Paulo segue aberto a contratações, mas fez a ressalva de que não irá fazer nenhum tipo de loucura financeira. “O São Paulo tem procurado estabelecer (negociações) dentro da sua posição orçamentária. Já tinha feito boas contratações, agora teve a vinda do lateral, do Raí, que foi do Ituano. Estamos aí, reforçando o elenco nas posições que entendemos que podemos reforçar, mas com muita responsabilidade financeira. Acho que isso é importante.”

O clube foi duramente condenado quando contratou o lateral Daniel Alves com um dinheiro que não tinha. O negócio foi montado pela gestão passada para ser pago por investidores que nunca apareceram. O São Paulo teve de assumir a dívida (mais de R$ 12 milhões) com o jogador e ainda paga a ele mensalmente.

Sobre o sorteio da Copa do Brasil, que colocou o São Paulo diante do Ituano, Júlio Casares foi político ao comentar sobre o rival. “Numa competição desse nível, você não escolhe adversários, são todos bons adversários, tem muita competitividade. O Ituano nós conhecemos bem, é um grande adversário e nós temos de fazer a nossa parte”, considerou. O São Paulo e todos os clubes classificados na competição vão receber cota de R$ 2,1 milhões.