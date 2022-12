Michniewicz acredita em vitória da Polônia contra França: ‘Eles têm erros que podem ser explorados’

ENVIADO ESPECIAL A DOHA - Classificados pela primeira vez para a fase do mata-mata de uma Copa do Mundo desde de 1986, a Polônia enfrentará um dos adversários mais difíceis da competição. Ninguém menos do que a atual campeã mundial, a França.

O confronto no estádio Al-Thumama, no entanto, não será uma mera formalidade. Ao menos, é o que garante o técnico Czeslaw Michniewicz, que acredita que seu time pode ser mais uma zebra do Mundial do Catar.

O goleiro Wojciech Szczesny defende um pênalti cobrado por Lionel Messi na partida entre Polônia e Argentina da Copa do Mundo de 2022. Foto: Hassan Ammar/AP

“Meu time entrará em campo contra os franceses para fazer uma partida bem diferente da fase de grupos”, diz o treinador. “A partir de agora, não há mais cálculos a fazer: passará para a fase seguinte quem for o vencedor do jogo”.

Segundo o técnico polonês, seus últimos dias foram dedicados a estudar fraquezas da seleção francesa. “E encontrei erros que podem ser explorados”, diz Michniewicz. Para ele, caberá à França a missão de tomar a iniciativa – e ao seu time a de encontrar espaços para os contra-ataques.

Sobre a sua própria equipe, ele espera achar soluções para um grande problema: contra a Argentina, apesar de ser um dos melhores jogadores do mundo, Robert Lewandowski mal foi percebido em campo de tão pouco ele tocou na bola.

Ao lado do técnico durante toda a entrevista coletiva, o atacante Arkadiusz Milik, que defende a Juventus, concordava. “Não temos que nos concentrar no jogo do nosso adversário”, afirmou. “Para nós, o importante será fazer um bom plano de jogo e fazer de tudo para resistir”.

Por via das dúvidas, Michniewicz está realizando cobranças de pênaltis ao final de cada sessão de treinamento. “Nossos jogadores estão em ótima forma física e prontos para encarar uma eventual prorrogação e a disputa por pênaltis”.

Com duas defesas de penais na competição, o goleiro Wojciech Szczesny, que já pegou um pênalti do argentino Lionel Messi na última rodada da fase de grupos, pode ser o protagonista do plano polonês para eliminar os argentinos.