Barcelona contrata jovem senegalês de 18 anos e revela multa rescisória de R$ 2,1 bilhões

Os clubes europeus não param de investir em jovens jogadores. O Barcelona surpreendeu nesta segunda-feira ao anunciar a contratação do defensor senegalês Mikayil Faye, de 18 anos, que estava no futebol croata. Mesmo ainda desconhecido, o garoto foi anunciado para a equipe B com impressionante multa rescisória de 400 milhões de euros (aproximadamente R$ 2,1 bilhões).

“Barcelona e NK Kustosija Zagreb chegaram a um acordo para o jogador Mikayil Faye pelas próximas quatro temporadas, até 30 de junho de 2027, com cláusula de rescisão de 400 milhões de euros”, informou o Barcelona em suas redes sociais. O clube revelou, ainda, que o atleta aproveitou a manhã para realizar exames médicos obrigatórios no Hospital de Barcelona e nos Serviços Médicos do FC Barcelona na Ciutat Esportiva Joan Gamper. Faye ainda visitou as instalações do time e entrou em campo no Johan Cruyff vestido com a camisa do Barcelona.

“Tudo o que resta é a assinatura oficial de seu contrato. Trata-se de um defensor que é rápido e pode trazer a bola para o ataque”, elogiou o clube. Faye é integrante da seleção sub-17 de Senegal. Além do bom posicionamento defensivo, se destaca por fazer lançamentos longos, o que chamou a atenção do Barcelona.

O clube anunciou o valor da multa, mas não informou quando pagou pela aquisição do jovem. A imprensa espanhola especula que foram gastos “somente” R$ 26 milhões. Faye jogará na equipe B para ganhar ritmo e se adaptar ao clube espanhol, que vai prepará-lo para ser um dos destaques no futuro time de Xavi Hernández.

Faye nasceu em Sedhiou, no Senegal, em 14 de julho de 2004, e começou a carreira no Diambars FC, da liga gambiana. Suas excelentes atuações o levaram para o NK Kustosija, da Segunda Divisão Croata. No clube de Zagreb, o defensor atuou apenas 13 jogos, sendo titular em 11 deles, até despertar o interesse dos catalães.