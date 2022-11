Milan bate Fiorentina com gol contra e segue na caça ao Napoli no Campeonato Italiano

Publicidade

Com direito a gol contra de Milenkovic nos acréscimos, o Milan derrotou a Fiorentina por 2 a 1 na tarde deste domingo, no estádio San Siro, pela 15ª rodada do Campeonato Italiano, e impediu que o Napoli abrisse ainda mais na liderança.

O resultado deixou o Milan na vice-liderança, com 33 pontos, contra 41 do invicto Napoli. Apesar da vitória, o time rossonero segue longe da primeira posição. A Fiorentina, no entanto, ocupa apenas a décima colocação, com 19.

Com três brasileiros em campo - Mendonça, Dodô e Igor -, a Fiorentina foi surpreendida logo de cara pelo Milan, que abriu o marcador aos dois minutos. Rafael Leão dominou com extrema categoria e chutou rasteiro para fazer um belo gol no San Siro.

Apesar do triunfo, o Milan segue oito pontos atrás do Napoli, líder do Campeonato Italiano. Foto: Daniele Mascolo/Reuters

Mas a festa do Milan não durou muito. A Fiorentina subiu a marcação e empatou aos 28 minutos. Antonin Barak aproveitou o rebote para fazer 1 a 1. O time visitante cresceu no fim e ainda reclamou muito de uma penalidade não marcada pela arbitragem.

No segundo tempo, o Milan teve mais posse de bola e perdeu grande oportunidade de ficar à frente do placar aos cinco minutos, quando Giroud recebeu na cara do gol, mas bateu em cima de Pietro Terracciano. Do outro lado, a Fiorentina continuou reclamando da arbitragem. O VAR chegou a consultar uma possível penalidade, mas mandou o jogo seguir.

Tudo indicava que o jogo terminaria empatado, mas o Milan chegou ao gol da vitória no apagar das luzes. Após bola cruzada para dentro da área da Fiorentina, Nikola Milenkovic tentou cortar, mas jogou a bola para o próprio gol. Placar final: 2 a 1.

Ainda neste domingo, Roma (7º) empatou por 1 a 1 com o Torino (9º). Já o Monza (14º) fez 3 a 0 no Sassuolo (15º). Por fim, o Spezia (17º) superou o lanterna Hellas Verona, fora de casa, por 2 a 1.