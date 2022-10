Milan bate Monza por 4 a 1 e empata em pontos com Napoli na liderança do Italiano

O Milan conseguiu um importante resultado diante do Monza na manhã deste sábado. A vitória por 4 a 1 pela 11ª rodada coloca o time de Stefano Pioli na briga pela liderança com o Napoli. O triunfo aconteceu no estádio San Siro e teve gols marcados por Brahim Diaz, duas vezes, Divock Origi e Rafael Leão. Ranocchia descontou para o Monza.

Com um jogo a mais que o rival, o Milan chega a 26 pontos e fica empatado com o Napoli, líder do Campeonato Italiano. O time napolitano ainda joga nesta rodada contra a Roma. O Monza é o 14º colocado do torneio, com 10 pontos conquistados até o momento.

Com gols de Brahim Diaz, Divock Origi e Rafael Leão, Milan goleou o Monza no San Siro por 4 a 1. Foto: Matteo Bazzi/EFE/EPA

A fase inspirada de Brahim Diaz deu a liderança do placar ao Milan aos 15 minutos. O camisa 10 arrancou com muita velocidade, adiantou a bola, mas conseguiu chegar antes do zagueiro para desviar do goleiro e abrir o placar. Após o gol mandante, o Monza cresceu na partida e teve três grandes oportunidades de empatar. A igualdade no placar só não veio graças ao goleiro Tatarusanu, que pegou todas as finalizações da equipe visitante.

Brahim Diaz fez mais um gol aos 40 minutos. O espanhol recebeu passe de Origi dentro da área, dominou de costas para o gol, fez o giro e finalizou cruzado no cantinho para fazer 2 a 0 para o Milan.

Em sua estreia como titular pelo Milan, o belga Origi acertou um lindo chute para fazer 3 a 0 aos 19 minutos. O atacante arriscou de fora da área e acertou o ângulo do Monza. O Monza reagiu cinco minutos mais tarde. O jovem Ranocchia cobrou falta com muita força e efeito para vencer o goleiro do Milan e diminuir para 3 a 1.

O Milan aproveitou um erro grosseiro de Antov aos 38 minutos para fazer o quarto gol do time mandante. Theo Hernandez ficou com a bola após o erro do zagueiro adversário e tocou para Rafael Leão, que finalizou com muito espaço e fez 4 a 1.

O Milan volta a campo pela Liga dos Campeões no próximo meio de semana, contra o Dínamo Zagreb. O time joga contra o Torino na próxima rodada do Campeonato Italiano. Já o Monza volta a campo no torneio nacional para enfrentar o Bologna.

DESPEDIDA DE RIBERY

Mais cedo neste sábado, a vitória do Salernitana por 1 a 0 sobre o Spezia marcou a despedida do francês Frank Ribery dos gramados. O jogador foi homenageado pelo Salernitana e se emocionou. Ribery encerra a carreira aos 39 anos por causa de dores constantes no joelho. Ribery defende o Salernitana desde 2021 e encerra sua carreira com 20 títulos conquistados, tendo vivido seu auge pelo Bayern de Munique. Ele seguirá no time italiano como auxiliar-técnico.