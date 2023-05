Milan leva ‘bronca’ da torcida, é derrotado no Campeonato Italiano e complica chances na Champions

O clima em Milão não é dos melhores. Após ser atropelado pelo maior rival na semifinal da Liga dos Campeões, o Milan perdeu de 2 a 0 no Campeonato Italiano e foi cobrado por sua torcida. A derrota para o Spezia, equipe que ocupa a décima oitava posição da liga nacional, foi a gota d’água para os Ultras rossoneros. Ao final da partida realizada neste sábado, dia 13, foi possível enxergar uma conversa entre os jogadores, a comissão técnica e os torcedores do clube de Milão.

Na imagem, figuras centrais do time como o atacante Olivier Giroud, o goleiro Mike Maignan, o volante Sandro Tonali e até mesmo o técnico Stefano Pioli foram vistos dialogando com apoiadores da equipe. A conversa, que a principio era uma cobrança, rapidamente se transformou em apoio para o jogo de volta da Liga dos Campeões.

M'Bala Nzola, do Spezia, e Tommaso Pobega, do Milan, disputam a bola durante partida válida pelo Campeonato Italiano. Foto: Tano Pecoraro/LaPresse via AP

Na próxima terça-feira, dia 16, o Milan visita a Inter de Milão para decidir a vaga na final do torneio europeu. Caso não vença por mais de dois gols ou empate o placar da ida e leve o duelo para a prorrogação, a classificação para a Champions ficará a cargo do desempenho no Italiano. Parte da irritação da torcida, então, se deve ao fato de que as chances de classificação para o principal torneio europeu são cada vez mais raras pelo campeonato nacional.

Visando o jogo da próxima quarta-feira, Pioli escalou um time reserva e pagou o preço por isso. Em uma partida truncada, o Spezia abriu o placar aos 30 do segundo tempo com Przemysław Wiśniewski e, dez minutos depois, anotou mais um com Salvatore Esposito e decretou a derrota do Milan.

Com o revés, o time perdeu a chance de entrar na zona de classificação para a Liga dos Campeões. Em quinto lugar com 61 pontos, o Milan estacionou na tabela e viu seus rivais diretos manterem a distância: Inter, em quarto lugar, com 63 pontos, a Lazio, em terceiro, com 65 pontos e a Juventus, em segundo, com 66.