Milan sofre, mas derrota Spezia no final e fica em segundo lugar no Campeonato Italiano

Em um jogo bastante disputado, o Milan sofreu, mas conseguiu derrotar o Spezia, por 2 a 1, neste sábado, no San Siro, em Milão. O gol da vitória saiu apenas aos 44 minutos, com Giroud, expulso na sequência por ter comemorado sem a camisa.

Com a vitória, o Milan chega aos 29 pontos, em segundo lugar, atrás apenas do líder Napoli (35). O Spezia, com apenas nove, é o 17º colocado.

O primeiro tempo não ratificou a diferença das equipes na tabela de classificação. O Spezia não se intimidou e encarou o Milan de igual para igual desde o início. Com isso, o jogo despertou grande interesse no público.

Theo Hernandez abriu o placar para a vitória do Milan Foto: Matteo Bazzi / EFE

O Milan tinha mais a iniciativa da partida, mas o Spezia era perigoso no contra-ataque. Nem mesmo gol marcado por The Hernandez, aos 21 minutos, tirou o entusiasmo da equipe visitante. O atacante Nzola teve duas grandes chances para marcar, mas falhou de forma incrível. Na primeira, chegou a driblar o goleiro Tatarusanu. Na segunda, errou a finalização na pequena área.

Entre as várias oportunidades criadas pelo Milan no primeiro tempo, além do gol, a melhor foi surgir nos minutos finais da primeira etapa, quando Rafael Leão acertou o travessão e na sequência o chute de Krunic explodiu na zaga.

No segundo tempo, o panorama ficou igual. O Milan no ataque e o Spezia sempre perigoso nas poucas vezes em que ia ao ataque. E o empate saiu aos 13 minutos, com Daniel Maldini, filho do lendário zagueiro Paolo Maldini, que é jogador do Milan, mas está emprestado para o Spezia.

A reação do Milan veio de forma imediata. Tonali acertou um belo chute de fora área para colocar a equipe de Milão na frente do placar mais uma vez. Mas o VAR flagrou uma falta no início da jogada e o gol foi anulado.

No desespero, o Milan tentou a vitória de todas as formas e ela só veio aos 44 minutos. Tonali cruzou e Giroud, em bela finalização, fez 2 a 1. Entusiasmado, tirou a camisa para comemorar e acabou expulso.