Milan x Juventus pelo Campeonato Italiano: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Tentando subir na tabela do Campeonato Italiano, Milan e Juventus se enfrentam neste sábado, 23, a partir das 14 horas (de Brasília). O confronto acontece no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão. O jogo é válido pela 13ª rodada do Calcio. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 e do Disney+.

O Milan faz uma campanha irregular e ocupa a sétima posição na tabela, com 18 pontos. O time de Milão busca um resultado positivo para tentar se aproximar do G-4 da competição. O Milan sustenta uma invencibilidade de três partidas, incluindo uma grande vitória sobre o Real Madrid, pela Liga dos Campeões.

Milan encara a Juventus neste sábado, pelo Calcio Foto: Divulgação

Para o jogo deste sábado, o técnico Paulo Fonseca não poderá contar com Ismael Bennacer e Alessandro Florenzi. Por outro lado, o atacante Morata está recuperado de um traumatismo craniano sofrido em um treinamento.

A Juventus, por sua vez, é a única equipe invicta no Campeonato Italiano. São seis vitórias e seis empates até o momento. A Velha Senhora ocupa a sexta posição, com 24 pontos. A Juventus tem o desfalque de Dusan Vlahovic neste sábado. O atleta tem uma lesão na coxa.

MILAN x JUVENTUS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO

Data : 23/11

: 23/11 Horário: 14 horas (de Brasília)

14 horas (de Brasília) Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão

ONDE ASSISTIR MILAN X JUVENTUS AO VIVO

ESPN 4 e Disney+

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MILAN

MILAN: Maignan, Theo Hernández, Pavlovic, Thiaw e Emerson Royal; Reijnders, Fofana, Rafael Leão, Pulisic e Chukwueza; Álvaro Morata. Técnico: Paulo Fonseca.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA JUVENTUS

JUVENTUS: Di Gregorio, Cambiasso, Gatti, Kalulu e Savona; Thuram, Locatelli, Yildiz, Koopmeiners e Francisco Conceição; Weah. Técnico: Thiago Motta.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE MILAN E JUVENTUS