O domingo promete ferver no Campeonato Italiano. De um lado, jogando em casa, o Milan quer reaver o topo da tabela, que hoje pertence à Internazionale. A Juventus, por outro lado, precisa da vitória para colar nos líderes e sair da confusão que ainda envolve Napoli e Fiorentina, todos com 17 pontos. A bola rola às 15h45 (horário de Brasília).

Com o Calcio na 9ª rodada, a Inter tem 22 pontos. Mas a vantagem não é confortável, visto que o rival de Milão vem logo atrás, com 21. Então, outros três times aparecem logo abaixo com 17 pontos. Dentre eles, a ‘Velha Senhora’, que está na 4ª colocação. A ‘vantagem’ é que Napoli e Internazionale já jogaram na rodada e venceram seus compromissos.

Milan x Juventus: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Milão, Itália

: Milão, Itália ESTÁDIO : San Siro.

: San Siro. DATA : 22/10/2023.

: 22/10/2023. HORÁRIO: 15h45 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

ESPN 2 (TV fechada)

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

MILAN - Mirante; Florenzi, Thiaw, Tomori e Calabria; Adli, Musah e Reijnders; Jovic, Okafor e Leão. Técnico : Stefano Pioli.

- Mirante; Florenzi, Thiaw, Tomori e Calabria; Adli, Musah e Reijnders; Jovic, Okafor e Leão. : Stefano Pioli. JUVENTUS - Szczesny; Gatti, Bremer e Huijsen; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot e Kostic; Miretti e Kean. Técnico: Massimiliano Allegri.

ÚLTIMOS RESULTADOS: