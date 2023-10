Milan x Lazio: onde assistir, horário e escalação das equipes

Milan e Lazio fazem neste sábado o duelo mais aguardado da sétima rodada do Campeonato Italiano. O duelo acontece no San Siro, em Milão, às 13h (horário de Brasília). O time rossonero busca a liderança isolada do torneio para se desvencilhar da rival Internazionale. A equipe da capital não está muito distante da ponta e também quer se meter na briga pela liderança.

Nos últimos oito confrontos, o Milan levou a melhor sobre a Lazio em seis oportunidades. O time da capital ganhou os outros dois duelos. Empates não são muito frequentes no histórico recente. A última igualdade aconteceu em fevereiro de 2019.

MILAN x LAZIO: DATA, HORÁRIO E LOCAL

DATA : 30/09 (sábado).

: 30/09 (sábado). HORÁRIO : 13h (de Brasília).

: 13h (de Brasília). LOCAL: San Siro, em Milão.

Milan e Lazio se enfrentam neste sábado no San Siro. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR MILAN x LAZIO AO VIVO

ESPN 4

Star+

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE MILAN x LAZIO

MILAN : Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori e Theo Hernández; Loftus-Cheek, Adli e Reijnders; Rafael Leão, Giroud e Pulisic. Técnico : Stefano Pioli.

: Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori e Theo Hernández; Loftus-Cheek, Adli e Reijnders; Rafael Leão, Giroud e Pulisic. : Stefano Pioli. LAZIO: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli e Pellegrini; Vecino, Rovella e Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Técnico: Maurizio Sarri.

