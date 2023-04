Milan x Napoli: onde assistir, horário e escalação das equipes

Milan e Napoli voltam a campo pela Liga dos Campeões de 2022-2023 para definir quem será o primeiro italiano a chegar nas semifinais do torneio desde 2018, em uma chave que pode ser totalmente do país já que o vencedor enfrenta o ganhador de Inter de Milão x Benfica.

O time de Nápoles vem embalado na temporada e já foi considerado até o melhor time do mundo por alguns especialistas. A caminho de ser campeão italiano, busca agora seu segundo título europeu e o primeiro da Liga dos Campeões. Já a equipe de Milão, uma das mais tradicionais do torneio, quer voltar às glórias das décadas de 90 e 2000 e vai atrás de seu oitavo troféu, na cola do Real Madrid pela hegemonia continental.

MILAN x NAPOLI

Data : 12/04/2023 (quarta-feira)

: 12/04/2023 (quarta-feira) Horário : 16h00.

: 16h00. Local : San Siro, em Milão.

: San Siro, em Milão. Torneio: Liga dos Campeões da Europa - Quartas de final.

Milan x Napoli. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

TNT (TV aberta)

HBO MAX (Streaming)

PROVAVEIS ESCALAÇÕES

MILAN - Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernández; Tonali, Krunic, Bennacer; Diaz, Rafael Leão; Giroud. Técnico : Stefano Pioli.

- Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernández; Tonali, Krunic, Bennacer; Diaz, Rafael Leão; Giroud. : Stefano Pioli. NAPOLI - Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. Técnico: Luciano Spaletti.

QUEM APITA?

István Kovács (ROM)

ÚLTIMOS RESULTADOS