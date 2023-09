Milan x Newcastle: onde assistir, horário e escalação das equipes

Vai começar a fase de grupos da Champions League! Nesta terça-feira, 19, Milan e Newcastle se enfrentam no estádio San Siro, às 13h45 pelo horário de Brasília. As equipes chegam para a partida em momentos opostos e buscam iniciar a maior competição de clubes do mundo com vitória na chave que é considerada a da morte.

Goleado na última rodada do Campeonato Italiano pela Inter de Milão, por 5 a 1, o Milan abre a Champions League precisando dar uma resposta. Semifinalista na última temporada, o time da Itália manteve a base do elenco e deve começar a competição apostando na dupla Olivier Giroud e Rafael Leão para os gols.

O “novo rico” da Inglaterra chegou na Champions League. Depois de investir e contratar atletas como Bruno Guimarães e o atacante Isak, o Newcastle caiu no grupo da morte da atual temporada. Além de contar com o Milan, a chave tem PSG e Borussia Dortmund. Para conseguir a vaga para as oitavas de final, o time inglês precisa pontuar fora de casa e aposta na força coletiva e no meio de campo, que deve ser composto por Sean Longstaff, Sandro Tonali e Bruno Guimarães na estreia.

Milan x Newcastle - Champions League Foto: Arte Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL: Milão, na Itália

ESTÁDIO: San Siro.

DATA: 19/09/2023.

HORÁRIO: 13h45.

ONDE ASSISTIR:

TNT (TV Fechada).

HBO MAX (Streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

MILAN : Mike Maignan; Davide Calabria, Fikayo Tomori, Simon Kjaer e Theo Hernández; Tijjani Reijnders, Rade Krunic e Ruben Loftus-Cheek; Samu Chukwueze, Olivier Giroud e Rafael Leão. Técnico : Stefano Pioli.

: Mike Maignan; Davide Calabria, Fikayo Tomori, Simon Kjaer e Theo Hernández; Tijjani Reijnders, Rade Krunic e Ruben Loftus-Cheek; Samu Chukwueze, Olivier Giroud e Rafael Leão. : Stefano Pioli. NEWCASTLE: Nick Pope; Kieran Trippier, Fabian Schar, Sven Botman e Dan Burn; Sean Longstaff, Sandro Tonali e Bruno Guimarães; Anthony Gordon, Alexander Isak e Harvey Barnes. Técnico: Eddie Howe.

ÚLTIMOS RESULTADOS: