Milan x PSG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Milan e Paris Saint-Germain se enfrentam nesta terça-feira, às 17h, pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League. A equipe italiana soma dois pontos e precisa reagir se quiser avançar às oitavas, enquanto os parisienses têm seis pontos e querem dar um novo passo rumo à classificação antecipada.

O Milan está em uma sequência negativa na temporada e não sabe o que é vencer há um mês. Desde o triunfo sobre o Genoa, os rossoneri enfrentaram quatro adversários, com três derrotas (Juventus, PSG e Udinese) e um empate (Napoli). A equipe de Stefano Pioli está na terceira colocação do Campeonato Italiano, distante da líder e arquirrival Internazionale.

Vice-líder do Campeonato Francês, o PSG, por sua vez, tem conseguido bons resultados e soma cinco vitórias consecutivas (contra Rennes, Strasbourg, Milan, Brest e Montpellier), que ajudaram a borrar a imagem que a equipe deixou na goleada sofrida diante do Newcastle na Champions. No primeiro confronto entre Milan e PSG nesta fase de grupos da Champions, os parisienses ganharam por 3 a 0, na França. Kylian Mbappé, Lee Kang-in e Kolo Muani marcaram os gols do jogo.

Milan e PSG medem forças nesta terça-feira no San Siro. Foto: Arte/ Estadão

MILAN X PSG: TUDO SOBRE O JOGO PELA CHAMPIONS LEAGUE

DATA : 07/11 (terça-feira).

: 07/11 (terça-feira). HORÁRIO : 17h (de Brasília).

: 17h (de Brasília). LOCAL: San Siro, em Milão.

ONDE ASSISTIR MILAN X PSG AO VIVO

SBT

TNT

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO MILAN

MILAN: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernández; Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders; Pulisic, Giroud e Rafael Leão. Técnico: Stefano Pioli.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO PSG

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar e Lucas Hernández; Zaïre-Emery e Ugarte; Dembélé, Randal Kolo Muani, Mbappé e Kang-in Lee. Técnico: Luis Enrique.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE MILAN E PSG