Milan x Rennes: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Milan recebe o Rennes nesta quinta-feira, dia 17, às 17h (horário de Brasília), no San Siro, em Milão, pelo jogo de ida da segunda fase da Europa League 2023/24. A partida de volta acontece no dia 22 de fevereiro, na França. Em caso de empate no placar agregado, a classificação será decidida nas penalidades.

Este será o primeiro confronto entre as equipes na história. O Rennes foi o segundo colocado do Grupo F da Liga Europa, enquanto o Milan disputa o playoff após ficar na terceira colocação de chave homônima na Liga dos Campeões. A equipe francesa vem de oito vitórias consecutivas e ocupa a sétima colocação do Campeonato Francês, com 31 pontos. O time milanês está em terceiro no Italiano, com 52, e briga forte por uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

Milan e Rennes se enfrentam nesta quinta-feira pela Liga Europa. Foto: Arte/Estadão

MILAN X RENNES: SAIBA TUDO SOBRE O CLÁSSICO PELA EUROPA LEAGUE

DATA : 15/02 (quinta-feira).

: 15/02 (quinta-feira). HORÁRIO : 17h (horário de Brasília).

: 17h (horário de Brasília). LOCAL: San Siro.

ONDE ASSISTIR MILAN X RENNES AO VIVO

ESPN (TV fechada)

Star+ (streaming)

TV Cultura (em São Paulo).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MILAN

MILAN: Mike Maignan; Davide Calabria, Simon Kjær, Matteo Gabbia e Theo Hernández; Yacine Adli, Ismaël Bennacer e Ruben Loftus-Cheek; Christian Pulišić, Rafael Leão e Olivier Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO RENNES

RENNES: Steve Mandanda; Guéla Doué, Warmed Omari, Arthur Theate e Adrien Truffert; Désiré Doué; Baptiste Santamaria, Azor Matusiwa e Benjamin Bourigeaud; Martin Terrier e Arnaud Kalimuendo. Técnico: Julien Stéphan.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE MILAN E RENNES

11/02 - Milan 1 x 0 Napoli - Serie A (Campeonato Italiano)

1 x 0 Napoli - Serie A (Campeonato Italiano) 11/02 - Le Havre 0 x 1 Rennes - Ligue 1 (Campeonato Francês)