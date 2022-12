Milik diz que Polônia vai precisar de uma ‘moto’ para conseguir segurar Mbappé

As qualidades de Mbappé, destaque da França durante a disputa da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, é a maior preocupação da defesa da Polônia. Na entrevista coletiva deste sábado, ao se referir ao rival, Milik partiu para a descontração e pediu uma moto ‘emprestada’ para frear o ímpeto do atacante francês.

“Para nos defendermos dele, temos que ser rápidos e precisamos de uma moto a fim de segurá-lo. É difícil se defender dele individualmente. Um dos melhores jogadores do mundo. Será preciso atuar em conjunto e encontrar soluções coletivas”, comentou o atacante da Juventus da Itália.

O atacante Kylian Mbappé participa de treino antes da partida entre França e Polônia pela Copa do Mundo de 2022. Foto: Franck Fife/AFP

A importância de Mbappé para a seleção francesa aumentou principalmente após o corte do centroavante Benzema. Peça fundamental para a classificação da fase de grupos, o atacante vem correspondendo à expectativa.

Dos seis gols marcados pela seleção francesa na competição até aqui, três foram anotados pelo jogador do PSG. Com menor poder ofensivo, os poloneses balançaram as redes somente duas vezes nesta Copa do Mundo.

Classificada como primeira colocada no Grupo D com duas vitórias e uma derrota, a seleção francesa enfrenta a Polônia como favorita. O encontro entre as duas seleções acontece neste domingo, no estádio Al Thuamma, às 12h (de Brasília).