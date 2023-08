Militão tem lesão confirmada e dá péssima notícia para Real Madrid e seleção brasileira

A temporada europeia de 2023-2024 mal começou para Éder Militão, mas já pode estar comprometida: o Real Madrid confirmou neste domingo, 13, que a lesão sofrida no jogo com o Athletic Bilbao pelo Campeonato Espanhol resultou em uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, que necessitará de cirurgia. Ainda não se sabe o tempo de recuperação, mas o jornal AS, que acompanha o caso de perto, estima um mínimo de nove meses.

A contusão ocorreu logo no início do segundo tempo. O zagueiro foi disputar uma bola com o meio-campista Oihan Sancet, mas se desequilibrou e girou o corpo, forçando o joelho e causando a ruptura. Na mesma hora, caiu no chão e pediu atendimento médico, confirmando sua saída da partida na sequência.

Éder Militão deixa o campo lesionado no jogo contra o Athletic Bilbao pelo Campeonato Espanhol. Foto: Alvaro Barrientos/AP Photo

Militão conseguiu sair andando com a ajuda dos médicos, mas seu semblante já mostrava que ele esperava o pior. Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, também deu indícios do tamanho do problema quando a partida acabou, ainda sem saber da ruptura na hora.

O jogo terminou com vitória dos merengues por 2 a 0, com gols de Rodrygo e Jude Bellingham, principal reforço do clube na última janela de transferências.

Correr o risco de perder uma temporada quase inteira é algo novo para o brasileiro, visto que ele não tem um histórico de lesões mais sérias. No time atual, não havia passado mais de um mês corrido no departamento médico. Na época de São Paulo, só se contundiu uma vez, quando teve um estiramento na coxa, mas logo retornou aos gramados.

O revés de Militão não prejudica somente o Real Madrid, mas também a seleção brasileira, pois ele é uma das principais peças da equipe e a tendência é que assumisse a titularidade da zaga com o processo de renovação para a Copa do Mundo de 2026.