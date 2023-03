Millonarios X Atlético-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Milionarios e Atlético-MG jogam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Colômbia, pela partida de ida da segunda fase prévia da Libertadores. Apesar do começo de temporada, os dois times chegam para a partida embalados pelo bom momento.

ONDE ASSISTIR MILIONARIOS X ATLÉTICO-MG

Milionarios x Atlético-MG terá transmissão na ESPN, na TV por assinatura, Star Plus, no streaming e no Globoplay. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília) na Colômbia.

Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atletico

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Continua após a publicidade

MILIONARIOS: Álvaro Montero, Perlaza, Llinás, Pablo Vargas e Bertel, Giraldo, Vásquez, Cortés, Macalister e Cataño, Castro. Técnico: Alberto Gamero.

ATLÉTICO-MG: Everson, Saraiva, Maurício Lemos, Jemerson e Dodô; Allan, Pedrinho, Edenílson e Patrick; Paulinho e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Milionarios espera fazer valer o fator caso e busca aproveitar o bom momento. Nas últimas três partidas que realizou, a equipe de Gamero venceu duas vezes. Já o Atlético-MG tem um bom início de temporada. No campeonato estadual, o time de Coudet terminou com a melhor campanha na primeira fase.