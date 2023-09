Milton Leite solta palavrão em áudio vazado durante São Paulo x Flamengo na final da Copa do Brasil

O narrador Milton Leite soltou um palavrão durante a transmissão da final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo, neste domingo, dia 24, no Morumbi. Durante a exibição do confronto entre os times tricolor e rubro-negro, o locutor esbravejou com seus colegas de SporTV com microfone desligado. Mesmo assim, o áudio acabou vazando e viralizou nas redes sociais.

Enquanto a transmissão exibia o replay do gol anotado por Rodrigo Nestor, o primeiro do São Paulo no jogo, de empate do São Paulo, Milton Leite afirmou em tom ríspido: “Fala todo mundo junto, não entendo um c... do que vocês querem”.

Milton nota que sua reclamação vazou e não completa a última palavra, interrompendo a frase. Em seguida, o narrador retoma sua observação sobre uma contestação do goleiro rubro-negro, Rossi, na comemoração do gol são-paulino. E segue o jogo.

Além do SporTV, a transmissão ancorada por Milton Leite é exibida no Premiere. Ao lado do profissional, compõem a equipe os comentaristas Ricardinho, ex-jogador do São Paulo, Corinthians e seleção brasileira, e Lédio Carmona.

Milton Leite está narrando a final da Copa do Brasil no SporTV. Foto: Zé Paulo Cardeal/ TV Globo/ Divulgação

No jogo de ida da final, um áudio captado em diálogo fora do ar entre Eric Faria, Luís Roberto, Ricardinho e Roger Flores foi vazado também. Na ocasião, o repórter chamou o técnico argentino Jorge Sampaoli de “imbecil” e reclamou do fato de o comandante do Flamengo não repetir escalações. A Globo apura a origem do vazamento.