‘Mini Paulistão’: com 6 representantes, Série B começa com alto investimento de clubes paulistas

Nesta sexta-feira, começa a Série B do Campeonato Brasileiro. Com equipes tradicionais na disputa por uma vaga na primeira divisão, o torneio terá seis representantes paulistas, maior número desde 2009: Botafogo, Guarani, Ituano, Mirassol, Novorizontino e Ponte Preta. No atual formato de pontos corridos, o recorde foi estabelecido em 2007, edição que contou com oito equipes de São Paulo.

Apesar da semelhança geográfica, os clubes possuem altos investimentos, mas cenários completamente distintos. O Mirassol chega a com chancela de campeão da Série C e estreia na segunda divisão. Em Ribeirão Preto, o Botafogo, que também conquistou o acesso na temporada passada, conta com um projeto de SAF consolidado e mira a Série A nos próximos anos.

“Além da importância esportiva, voltar a disputar a Série B também significa um crescimento dos ativos do clube. Para esta temporada, a arrecadação com patrocinadores no uniforme cresceu mais de 400%, aporte que vem sendo revertido em investimentos no elenco. Por outro lado, sabemos que é uma competição difícil, com viagens longas e equipes tradicionais do futebol brasileiro”, comenta Adalberto Baptista, gestor da Botafogo SA.

Ponte Preta e Novorizontino foram rivais na final da Série A2 do Campeonato Paulista. Foto: José Luís Silva/Ag. Paulistão

Após decidirem o título da Série A2, Ponte Preta e Novorizontino também focam todas as atenções na Série B. No caso do time de Novo Horizonte, que escapou por pouco do rebaixamento na última rodada em 2022, a meta é fazer uma boa campanha sem riscos, para consolidar o clube a nível nacional.

“Queremos fazer uma Série B forte, garantir a permanência e, posteriormente, buscar uma vaga na parte de cima da tabela. Fora das quatro linhas, o Novorizontino é um clube organizado, com departamentos profissionalizados e dedicação de todos os envolvidos”, destaca Genilson Rocha, presidente do Novorizontino.

O Ituano bateu na trave na temporada passada, mas surpreendeu no Paulistão e segue vivo na Copa do Brasil após empate sem gols com o São Paulo. Já o Guarani quer dar sequência na reestruturação financeira feita pela diretoria para almejar voos maiores na competição.

“Sabemos que a organização do clube como tudo, inclusive fora de campo, é fundamental para o futuro do Guarani. O nosso processo de Recuperação Judicial é um exemplo disso e estamos com um planejamento, a médio e longo prazo, para equacionar as dívidas e colocar a casa em ordem”, afirma André Marconatto, presidente do Guarani.

Guarani apresentou bom nível na reta final da primeira fase do Paulistão. Foto: Cesar Greco/ SE Palmeiras

Fora de campo, a Série B terá mudanças em relação aos detentores de transmissão. A partir de agora, além das transmissões pelo SporTV e Premiere, o campeonato volta a ser transmitido na TV aberta, depois de acordo assinado com o Grupo Bandeirantes.

Confira a estreia dos clubes paulistas na Série B:

Sexta-feira (14/04)

19h - Guarani x Avaí

21h30 - Ituano x Ceará

Sábado (15/04)

15h30 - Vila Nova x Novorizontino

17h - Mirassol x Chapecoense

18h15 - Juventude x Botafogo-SP

Domingo (16/04)