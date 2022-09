Mirassol vai à final da Série C e Botafogo também garante o acesso para a Série B

Mirassol e Botafogo confirmaram o acesso para a Série B do Brasileiro da próxima temporada ao vencerem seus jogos nesta tarde de domingo pela sexta rodada do quadrangular final da Série C. Como o Mirassol terminou na liderança do Grupo B, com 12 pontos, agora vai decidir o título com o ABC, que liderou o Grupo C e subiu ao lado do Vitória.

Esta é a primeira vez que o Mirassol chega à Série B, enquanto o Botafogo retorna dois anos após sua queda à Série C, que aconteceu em 2020. O futebol de São Paulo deve aumentar sua predominância dentro da Série B, porque podem ser seis clubes em 2023, quase um terço dos 20 clubes participantes. Mirassol e Botafogo se juntariam aos quatro atuais: Ituano, Ponte Preta, Guarani e Novorizontino casa ninguém seja rebaixado ou busque o difícil acesso.

O Mirassol ganhou por 2 a 1 da Aparecidense, no estádio Maião, na cidade de Mirassol, que recebeu mais de nove mil torcedores. Embora pudesse jogar até pelo empate, o time paulista abriu o placar aos 45 segundos numa cabeçada do experiente meia Camilo. O time do interior de Goiás empatou, aos nove, com Rodriguinho. Mas o jogo sempre esteve sob controle e o Mirassol fez o gol da vitória aos 19 minutos do segundo tempo com Kauan.

Botafogo de Ribeirão Preto retorna à Série B após duas temporadas. Foto: Reprodução/Twitter

A missão do Botafogo era mais difícil, porque precisava vencer o Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira. Mas soube se impor ao adversário e venceu por 2 a 1, fechando o Grupo B com 10 pontos, em segundo lugar. A Aparecidense ficou com sete, em terceiro, e o Volta Redonda, com quatro, em último no Grupo B. Thiaguinho abriu o placar aos nove minutos. O segundo gol foi marcado por João Diogo aos 40 minutos do segundo tempo. Pedrinho, nos acréscimos, diminuiu para os fluminenses.

Após a conquista da vaga, o gestor do clube, Adalberto Baptista celebrou a classificação à Série B. Desde 2018 a equipe de Ribeirão Preto é administrada como clube-empresa, sendo gerida pela Trexx Holding.

“O acesso vem para coroar um trabalho em equipe, entre diretoria de futebol, jogadores e comissão técnica. O Botafogo-SP trabalha com um planejamento consolidado, com métricas financeiras e grandes objetivos dentro de campo. Retornamos a Série B, estamos entre as quarenta principais equipes do Brasil, feito que é muito importante para a agremiação e por isso estamos celebrando muito”, disse Adalberto.

“O projeto é muito grande. Não queremos ser a principal estrela do futebol brasileiro da noite para o dia, mas sabemos que podemos crescer a nível nacional. É um clube com muita história, uma torcida engajada e uma cidade que respira futebol. Nos últimos anos, a agremiação passou por um processo de reconstrução e conseguimos criar novas fontes de renda que possibilitaram um aporte maior no futebol”, explica o gestor.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 6ª RODADA:

Figueirense 0 x 0 ABC

Paysandu 1 x 1 Vitória

Mirassol 2 x 1 Aparecidense

Volta Redonda 1 x 2 Botafogo