Mirassol x Fortaleza no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, a partida entre Mirassol e Fortaleza está marcada para acontecer neste domingo, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Sediado no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, o jogo contará com transmissão oficial feita pelo Premiere.

PUBLICIDADE O Mirassol jogará pela primeira vez como mandante em uma partida de Série A do Brasileirão. Apesar da derrota na estreia para o Cruzeiro, por 2 a 1, fora de casa, os comandados de Rafael Guanaes querem aproveitar a presença da torcida para somar pontos. O treinador aposta no ataque formado por Clayson e Iury Castilho. Com apenas 3 vitórias, em 12 jogos, o Fortaleza tem dúvidas na escalação. Os centroavantes Deyverson e Lucero brigam por uma vaga entre os titulares. O técnico Vojvoda ainda não definiu o esquema tático, nas duas últimas apresentações a equipe entrou no 3-5-2, inclusive no duelo contra o Racing, pela Libertadores.

Mirassol recebe o Fortaleza pela segunda rodada do Brasileirão. Foto: Arte/ Estadão

MIRASSOL X FORTALEZA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 06/04/2025 (domingo)

06/04/2025 (domingo) Horário: 18h30 (horário de Brasília)

18h30 (horário de Brasília) Local: José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

ONDE ASSISTIR A MIRASSOL X FORTALEZA AO VIVO

Premiere (pay-per-view)

ESCALAÇÃO DO MIRASSOL

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, Jemmes (Luiz Otávio), João Victor e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Chico Kim (Gabriel); Edson Carioca (Maceió), Clayson e Iury Castilho. Técnico: Rafael Guanaes.

ESCALAÇÃO DO FORTALEZA

FORTALEZA: João Ricardo, Mancuso, Titi, Kuscevic, Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Zé Welison (Pol Fernández), Martínez; Marinho, Moisés e Lucero (Deyverson). Técnico: Juan Vojvoda.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE MIRASSOL E FORTALEZA

29/03 - Cruzeiro 2 x 1 Mirassol - Campeonato Brasileiro

- Campeonato Brasileiro 01/04 - Fortaleza 0 x 3 Racing - Libertadores