Mirassol x Palmeiras: onde assistir, escalação das equipes, horário e arbitragem

Após bater o Flamengo e conquistar a Supercopa do Brasil, o Palmeiras retoma suas atenções para o Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira, às 21h35, pela 5ª rodada do Estadual, os comandados de Abel Ferreira visitam o Mirassol.

Caso vença o duelo desta noite, o Palmeiras será alçado à liderança geral do Paulistão, além de passar a ocupar a ponta do Grupo D, à frente de Santo André, São Bernardo e Portuguesa. Já o Mirassol precisa se afastar da zona de rebaixamento e quer se colocar na luta pelas quartas de final no Grupo B, que conta ainda com São Paulo, Água Santa e Guarani.

ONDE ASSISTIR

DATA: 01/02/2023 (quarta-feira).

HORÁRIO: 21h35.

LOCAL: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

NA TV: RecordTV, Premiere e Paulistão Play.

Mirassol e Palmeiras medem forças nesta quarta-feira. Foto: Arte/ Estadão

ESCALAÇÃO DAS EQUIPES

MIRASSOL: César, Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Yuri Lima, Danielzinho, Gabriel e Camilo; Negueba e Kauan. Técnico: Ricardo Catalá.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Kuscevic e Vanderlan; Jailson, Atuesta e Bruno Tabata; Breno Lopes, Navarro e López. Técnico: Abel Ferreira.

QUEM APITA?

ÁRBITRO: Salim Fende Chavez.

ASSISTENTE 1: Marcelo Van Gasse.

ASSISTENTE 2: Robson Ferreira Oliveira.

QUARTO ÁRBITRO: João César Ferreira.

VAR: Vinícius Furlan.

ÚLTIMOS RESULTADOS

26/01/2023 - Mirassol 4 x 1 São Bernardo - Paulistão

28/01/2023 - Palmeiras 4 x 3 Flamengo - Supercopa do Brasil