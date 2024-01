Mirassol x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

O São Paulo estreou com vitória no Paulistão em casa no último sábado. Nesta terça-feira, faz seu primeiro jogo como visitante no torneio estadual. Depois de ganhar do Santo André no MorumBis, o time tricolor encara o Mirassol no estádio José Maria de Campos Maia, às 19h30.

PUBLICIDADE Carpini dá, aos poucos, sua cara ao time que herdou de Dorival Júnior. O técnico se alegrou com o triunfo por 3 a 1 na estreia, sem sustos. “O grupo é muito comprometido, de homens trabalhadores. Aos poucos, estou propondo minhas ideias para melhorar nosso jogo e não canso de repetir sobre a ótima herança que tivemos do trabalho anterior”, disse o jovem treinador, que deve poupar alguns atletas do jogo fora de casa. Lucas, por exemplo, não viajou, o que abre espaço para que Ferreirinha, contratado junto ao Grêmio, jogue sua primeira partida como titular. Erick e Bobadilla são outras opções. A novidade na lista é o garoto Igor Felisberto, lateral-direito de 16 anos que disputou a Copa São Paulo.

Mirassol x São Paulo

Arboleda, Rafinha, Moreira, James Rodríguez e Michel Araújo continuam fora. Eles obedecem cronogramas específicos para controle de carga física. O colombiano ainda não foi inscrito no torneio, cujo regulamento permite inscrições para a primeira fase até o dia 16 de fevereiro. Mas isso não é um sinal de que o meio-campista irá deixar o São Paulo, garante Carpini.

“Então nós nos preocupamos em acelerar o processo de inscrição dos atletas que estariam aptos a atuar na primeira rodada. Então, jogo a jogo, é natural que a medida que essas cargas forem equilibradas e eles estiverem à disposição, vão ser inscritos e vão participar do processo”, explicou, citando também Rafinha e Michel Araújo, outros ainda não relacionados.

Em seu primeiro compromisso no Paulistão, o Mirassol empatou fora de casa por 1 a 1 com a Ponte Preta. Por isso, soma um ponto no Grupo B, do qual o Corinthians é o líder, com três. Os outros integrantes da chave são Inter de Limeira e Red Bull Bragantino.

MIRASSOL X SÃO PAULO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO PAULISTÃO

DATA : 23/01 (terça-feira).

: 23/01 (terça-feira). HORÁRIO : 19h30.

: 19h30. LOCAL: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia.

ONDE ASSISTIR MIRASSOL X SÃO PAULO AO VIVO

CazéTV.

Paulistão Play.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE MIRASSOL E SÃO PAULO