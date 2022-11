Modric admite má produção da Croácia contra Marrocos, mas prevê melhora domingo, no segundo jogo

Publicidade

A seleção da Croácia, atual vice-campeão mundial, vai apresentar um futebol melhor do que o apresentado nesta quarta-feira, no empate sem gols com Marrocos no duelo de abertura do Grupo F da Copa do Mundo do Catar. A previsão é de Luka Modric, o capitão croata.

Leia também Como o Catar preparou-se para ficar de olho na segurança 24 horas por dia

“Marrocos é uma equipe difícil de enfrentar. Estou confiante de que vamos melhorar com o passar dos jogos. O primeiro tempo foi complicado. Nos últimos dez ou quinze minutos da primeira etapa, passamos a jogar melhor e a criar ocasiões”, disse o meio-campista do Real Madrid.

Os meias Luka Modric e Azzedine Ounahi disputam a bola em partida entre Croácia e Marrocos. Foto: Ozan Kose/AFP

“Foi uma pena não termos aproveitado as oportunidades. Se tivéssemos marcado, Marrocos teria de se abrir e teria sido mais fácil.” Modric admitiu que a seleção croata esperava pela vitória neste primeiro compromisso no Mundial. “Certamente, vamos apresentar um futebol melhor com o avanço do torneio. Espero que possamos ter uma produção melhor”, afirmou o jogador, eleito o melhor da partida pela Fifa.

Ao 37 anos, Modric, o melhor jogador do mundo em 2018, completou 156 jogos pela seleção de seu país, com 23 gols e 24 assistências. A Croácia, que disputa a sétima Copa do Mundo, volta a jogar pelo Mundial do Catar no domingo, frente ao Canadá, e fecha sua participação na primeira fase no dia 1º, contra a Bélgica, candidata a ficar em primeiro da chave. Os belgas eliminaram o Brasil na Copa do Mundo da Rússia, após vitória de 2 a 1.