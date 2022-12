Modric confirma que seguirá na seleção da Croácia após a Copa do Catar

ENVIADO ESPECIAL A DOHA - Maior jogador da história da Croácia, Luka Modric garantiu neste sábado, 17, que seguirá defendendo a seleção do seu país, pelo menos em 2023. Antes do início da Copa do Mundo do Catar, havia expectativa sobre o futuro do craque na equipe, que ficou com o terceiro lugar deste Mundial ao vencer Marrocos por 2 a 1.

“Tenho muito orgulho de jogar com a camisa da seleção da Croácia. Espero ser o capitão deste time em 2023, nas finais da Liga das Nações (da Uefa). Depois, vamos ver o que acontece. Se eu não atrapalhar o time, vou continuando”, avisou o volante do Real Madrid, principal jogador croata tanto na Copa de 2018 quanto na do Catar.

Modric comemora o terceiro lugar da Croácia na Copa do Mundo de 2022 com companheiros de equipe; meia ainda não vai se aposentar da seleção. Foto: Lee Smith/Reuters

Na sua avaliação, a decisão de se aposentar da seleção dependerá do que pode fazer pelo time. “Enquanto eu puder ajudar os meus companheiros, terei sempre prazer em vestir a camisa da minha seleção. No ano que vem farei 38 anos e tenho que ver como estarei fisicamente. Vou parar quando perceber que estou atrapalhando.”

Na Rússia, há quatro anos, a equipe croata disputou sua primeira final da história em Copas e ficou com o vice-campeonato. No Catar, chegou novamente às semifinais e terminou em terceiro. A boa sequência faz Modric apostar que um título de peso está perto. “Pode ser uma Liga das Nações, uma Eurocopa ou uma Copa do Mundo. Continuamos a ter um time forte, mesmo com uma equipe renovada.”

Sobre a vitória sobre Marrocos, o volante afirmou que o resultado foi justo. “Apesar de termos enfrentado uma equipe bastante qualificada e com excelentes jogadores, controlamos o jogo. Entramos focados e merecemos ter ganhado esta medalha de bronze.”

Ele contou que ficou muito feliz em poder abraçar o pai, Stipe, assim que a cerimônia das medalhas terminou, ainda no gramado. “Meu pai sempre apoiou o meu sonho de ser um jogador de futebol. Conseguir manter a Croácia no pódio mundial com ele me assistindo no estádio foi um orgulho.”