Moldávia x Albânia: onde assistir, horário e escalações das equipes

A Albânia, do técnico brasileiro Sylvinho, enfrenta a Moldávia, fora de casa, nesta sexta-feira, às 14h (horário de Brasília), pelas Eliminatórias da Eurocopa. Os albaneses lideram o Grupo E, com 13 pontos, ficando dois acima da República Checa e três acima da Polônia. A Moldávia aparece logo atrás, com nove, enquanto as Ilhas Faroé surge na lanterna, com apenas um.

Uma vitória garante a seleção comandada pelo brasileiro na Euro. A Albânia vem de três vitórias nos últimos jogos, contra Polônia (2 a 0), República Checa (3 a 0), e no amistoso contra a Bulgária (2 a 0).

Moldávia e Albânia se enfrentam pelas Eliminatórias da Euro Foto: Arte/Estadão

MOLDÁVIA X ALBÂNIA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DAS ELIMINATÓRIAS DA EURO

LOCAL : Chisinau, na Moldávia

: Chisinau, na Moldávia ESTÁDIO : Estádio Zimbru

: Estádio Zimbru DATA : 17/11/2023.

: 17/11/2023. HORÁRIO: 14 horas (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR MOLDÁVIA X ALBÂNIA AO VIVO:

SporTV 2 (TV fechada).

Star+ (streaming)

ESCALAÇÕES DE MOLDÁVIA E ALBÂNIA:

MOLDÁVIA - Railean, Revenco, Craciun, Baboglo, Marandici e Reabciuk; Postolach, Motpan, Rata e Cojocaru; Nicolaescu. Técnico : Serghei Cleșcenco.

- Railean, Revenco, Craciun, Baboglo, Marandici e Reabciuk; Postolach, Motpan, Rata e Cojocaru; Nicolaescu. : Serghei Cleșcenco. ALBÂNIA - Berisha, Hysaj, Ismajli, Djimsiti e Mitaj; Asani, Ramadani e Bajrami; Asllani, Cikalleshi e Seferi. Técnico: Sylvinho.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE MOLDÁVIA E ALBÂNIA: