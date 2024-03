Monaco x PSG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Depois de empatar com o Rennes em casa, o Paris Saint-Germain vai a campo nesta sexta-feira, dia 1º, em busca da recuperação no Campeonato Francês. O compromisso é no Estádio Louis II, onde o time liderado pelo astro Kyllian Mbappé enfrenta o Monaco, a partir das das 17 horas (horário de Brasília), em partida que abre a 24ª rodada da liga francesa.

O PSG está confortável na tabela, já que lidera a competição com 54 pontos, 11 a mais do que o vice-líder Stade Brestois e 13 à frente do Monaco, adversário da vez. O jogo seguinte ao compromisso nacional é a decisão das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Real Sociedad, terça-feira, após vitória por 2 a 0 para o time parisiense na rodada de ida.

Monaco e PSG se enfrentam nesta sexta-feira pelo Campeonato Francês. Foto: Arte/Estadão

MONACO X PSG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO FRANCÊS

DATA: 01/03 (sexta-feira)

01/03 (sexta-feira) HORÁRIO: 17h (horário de Brasília).

17h (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Louis II, em Monaco.

ONDE ASSISTIR MONACO X PSG AO VIVO

ESPN 2 (TV fechada).

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE MONACO E PSG

MONACO: Kohn; Wilfried Singo, Maripán, Salisu e Ouattara; Minamino, Fofana e Sofiane Diop; Golovin; Ben Yedder e Balogun. Técnico: Adi Hutter.

Kohn; Wilfried Singo, Maripán, Salisu e Ouattara; Minamino, Fofana e Sofiane Diop; Golovin; Ben Yedder e Balogun. Adi Hutter. PSG: Donnarumma; Hakimi, Danilo Pereira, Lucas Beraldo e Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruiz e Lee Kang-in; Dembélé, Mbappé e Kolo Muani. Técnico: Luis Enrique.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE MONACO E PSG