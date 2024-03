Montpellier x Paris Saint-Germain: onde assistir, horário e escalação das equipes

Montpellier e Paris Saint-Germain prometem um duelo interessante neste domingo, pela 26ª rodada do Campeonato Francês. A partida está marcada para as 16h45 (horário de Brasília) e será realizada no Stade de la Mosson, com ambas as equipes buscando manter o bom momento após vitórias recentes.

Tanto o Montpellier quanto o PSG chegam embalados por vitórias sobre o Nice em seus últimos compromissos. O Montpellier venceu no campeonato nacional, enquanto o PSG triunfou nas quartas de final da Copa da França, o que promete aumentar a rivalidade e a intensidade do confronto. No cenário atual do Campeonato Francês, o PSG lidera com folga, somando 56 pontos, 10 a mais que o segundo colocado, o Brest. Por outro lado, o Montpellier está em uma posição delicada, ocupando a 14ª colocação com 26 pontos, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, ocupada pelo Nantes com 25 pontos.

MONTPELLIER x PARIS SAINT-GERMAIN: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO FRANCÊS:

LOCAL : Montpellier, França.

: Montpellier, França. ESTÁDIO : Stade de la Mosson.

: Stade de la Mosson. DATA : 17/03/2024.

: 17/03/2024. HORÁRIO: 16h45 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR MONTPELLIER x PARIS SAINT-GERMAIN AO VIVO:

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES DE MONTPELLIER E PARIS SAINT-GERMAIN:

MONTPELLIER - Lecomte; Hefti, Omeragic, Kouyate e Sylla; Ferri e Chotard; Savanier, Nordin e Al Tamari; Khazri. Técnico : Michel Der Zakarian.

- Lecomte; Hefti, Omeragic, Kouyate e Sylla; Ferri e Chotard; Savanier, Nordin e Al Tamari; Khazri. : Michel Der Zakarian. PARIS SAINT-GERMAIN - Donnarumma; Zaire-Emery, Hernández, Beraldo e Nuno Mendes; Vitinha, Lee e Fabián Ruiz; Gonçalo Ramos, Dembélé e Mbappé. Técnico: Luis Enrique.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE MONTPELLIER E PARIS SAINT-GERMAIN:

08/03/2024 - Nice 1x2 Montpellier (Campeonato Francês).

- Nice 1x2 (Campeonato Francês). 13/03/2024 - Paris Saint-Germain 3x1 Nice (Copa da França).