Monza x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalação das equipes

Monza e Inter de Milão medem forças neste sábado, dia 13, às 16h45 (de Brasília), no Stadio Brianteo, em Monza, pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. Consistente e dono de uma sequência positiva de resultados, o time de Milão lidera a competição com 48 pontos.

São 13 jogos invicto na liga italiana, mas o time treinador por Simone Inzaghi sabe que não pode vacilar, já que a vice-líder Juventus está em sua cola, dois pontos atrás. O Monza ocupa posição intermediária na tabela. É o 11º colocado, com 25 pontos.

Monza e Inter de Milão se enfrentam neste sábado Foto: Arte/Estadão

MONZA X INTER DE MILÃO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ITALIANO

DATA: 13/01 (sábado).

HORÁRIO: 16h45 (de Brasília).

LOCAL: Stadio Brianteo, em Monza, Itália

ONDE ASSISTIR MONZA X INTER DE MILÃO AO VIVO

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE MONZA E INTER DE MILÃO

Monza : Sorrentino; D’Ambrosio, Mari, Caldirola; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Colpani, Carboni; Mota. Técnico : Rafaelle Palladino.

: Sorrentino; D’Ambrosio, Mari, Caldirola; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Colpani, Carboni; Mota. : Rafaelle Palladino. INTER DE MILÃO: Sommer; Pavard, Acerbi e Augusto; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE MONZA E INTER DE MILÃO